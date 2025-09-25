szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
„Az országnak nem szerencselovagokra van szüksége”

1 órája

Nemcsák Károly a Pápai Polgári Körben

Címkék#Nemcsák Károly#Pápai Polgári Kör#Kovács Zoltán

A Pápai Polgári Kör legutóbbi vendége Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színész, érdemes és kiváló művész volt, aki őszinte hangvételű beszélgetés során osztotta meg gondolatait közéletről, színházról és politikáról. A József Attila Színház igazgatója Szabó Gyula Győző színész, rendezőasszisztenssel Kovács Zoltán meghívására látogatott Pápára.

Haraszti Gábor

A meghívott vendég elmondta, Kovács Zoltánt több mint három évtizede ismeri, és barátságuk, világnézetük, a mindkettejük által fontosnak tartott értékek miatt fogadta el a Pápai Polgári Kör meghívását. Nemcsák Károly hangsúlyozta: napjainkban egyre inkább szükség van arra, hogy az ember nyíltan beszéljen a világról, a közéletről és a mindennapi élet nehézségeiről.

Nemcsák Károly a Pápai Polgári Körben – közélet és politika
Szabó Gyula Győző és Nemcsák Károly Kovács Zoltán meghívására látogatott a Pápai Polgári Körbe
Fotó: Haraszti Gábor

Nemcsák Károly: „A stílus lett nagyon rossz”

A színész szerint ma már a politika minden életterületre beszivárgott, így a színház és a könnyűzene világába is. Úgy véli, önmagában nem baj, ha valaki másképp gondolkodik, de a vita kultúrájában a stílus minősége a legfontosabb.

– Hangsúlyozom, a stílussal nem értek egyet, és az a baj, hogy ez terjedőben van. Nekünk, közszereplőknek figyelnünk kellene arra, hogyan szólítjuk meg az embertársainkat – fogalmazott.

Az őszinte hangvételű beszélgetés közéletről, színházról és politikáról zajlott
Fotó: Haraszti Gábor

Szerinte a média sokszor felnagyítja a konfliktusokat, miközben a szakmai munka közben ezek kevésbé érezhetők. A színházi és filmes alkotómunka világában – állítja – az együttműködés továbbra is elsődleges.

A polgári körök szerepéről
A színművész felidézte, hogy a 2002-es választási vereség után a polgári körök mozgalma sokat segített a Fidesz közösségépítésében. Úgy látja, a most létrejött digitális polgári körök hasonló szerepet tölthetnek be, más eszközökkel, de hasonló céllal: közösséget építeni és párbeszédet folytatni. – A szavak erejével és a szeretet erejével nagyon sokat el lehet érni, ha vitázunk, és nem veszekszünk – mondta.

Nemcsák Károly régóta jó kapcsolatot ápol Kovács Zoltánnal, ezért is fogadta el a meghívást
Fotó: Haraszti Gábor

Választások előtt
A közelgő választásokkal kapcsolatban Nemcsák Károly nem kívánt százalékokról vagy esélylatolgatásról beszélni. Úgy véli, a lényeg az, hogy a képviselők világosan el tudják mondani, miért indulnak, milyen terveik vannak, és erről az emberekkel őszinte párbeszédet folytassanak.

Kiemelte: a Fidesz–KDNP elmúlt másfél évtizedes kormányzati munkájának eredményei – mint például a Várkert Bazár megújítása vagy a Puskás Aréna felépítése – olyan értékek, amelyekre a kormányzat méltán lehet büszke.

– Egy jól működő országban szükség van egy jól működő ellenzékre is. Nem szerencselovagokra, hanem olyan emberekre, akik a hazájukért indulnak a választásokon – tette hozzá.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu