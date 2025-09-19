Nemzetiségi dalostalálkozó

Német nemzetiségi napot és dalostalálkozót tart a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat szeptember 20-án. A német nyelvű szentmise a templomban 15 órakor kezdődik, a zenés felvonulás a Zöld Élet Házába 15.40 órakor indul. A kulturális műsor 16.15 órától lesz, fellép a magyarpolányi óvoda, a Kerek Nap általános iskola, a gánti nemzetiségi dalkör, az ajkarendeki kórus, a magyarpolányi kórus és vegyeskar, majd Grőber Mátyás harmonikázik.