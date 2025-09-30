A Magyar Népmese Napja Gyulafirátóton

Ebben az évben Fábián Éva bukovinai székely mesemondót hívták meg a Magyar Népmese Napjára, aki interaktívan bevonta a gyerekeket és felnőtteket a mese világába. Fábián Éva jelenleg is a Hagyományok Háza rendszeres előadója a Haladó népi énekek oktatója.

Ebben az évben Fábián Éva bukovinai székely mesemondót hívták meg a Magyar Népmese Napjára

Fotó: Barta Edva

A programon kézműveskedéssel várták a gyerekeket, inspirációs mese a "Szegény ember vására" volt és ehhez készültek a bábok, majd izgalmas bábelőadás formájában bemutatták a mesét.

A Magyar Népmese Napja

Az iskolába és óvodában is meghirdették a programot, az érdeklődő gyerekek rajzaiból készítettek egy "Mini kiállítást". A Kastélykert Óvoda vezetője, Martinkovics Erika is beszélt a mese fontosságáról a gyerekek intellektuális fejlődésében. Igény szerint a Két bors ökröcske diavetítésen is részt vehettek a gyerekek. Az immár hagyományossá vált programon a résztvevő gyerekek és felnőttek is jól érezték magukat.