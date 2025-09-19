szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sereglés 2025

40 perce

IV. Néptáncfesztivál Balatonalmádiban

Címkék#Balatonalmádi#IV Néptáncfesztivál#program

Balatonalmádiban szeptember 20-án, szombaton a néptáncé és a hagyományoké lesz a főszerep.

Szilas Lilla

A Vörösberényi Nyugdíjas Klub szervezésében megvalósuló IV. Néptáncfesztivál idén különleges jelentőséget kap, hiszen kapcsolódik a Sereglés 2025 programsorozathoz, amelynek célja a hagyományaink őrzése és közösségeink erősítése.

A Vörösberényi Nyugdíjas Klub szervezi meg idén a IV. Néptáncfesztivált Balatonalmádiban
A Vörösberényi Nyugdíjas Klub szervezi meg idén a IV. Néptáncfesztivált Balatonalmádiban
Fotó: Napló-archív

14 órától gyülekező Pannónia Művelődési Központ és Könyvtárnál, majd vonulás Szent István parkon keresztül a Városház térre, ahol a köszöntők, áldás, vers, közös ének és közös tánc után a Pannóniában folytatódik a program.

15 néptánccsoport fellépése

A program keretében beszédet mondd Kontrát Károly országgyűlési képviselő és Bercsényi László, Balatonalmádi polgármestere. Faust Gyula református lelkész áldása után versek és énekek következnek, mielőtt hivatalosan elkezdődne a IV. Néptáncfesztivál.

Számos településről érkező néptáncegyüttesek, zenekarok és hagyományőrző csoportok lépnek fel, így Balatonalmádi valóban a népi kultúra találkozóhelyévé válik ezen a napon. 

Ez a rendezvény nemcsak színes programot kínál, hanem erősíti a város kulturális szerepét a térségben, és lehetőséget ad arra, hogy együtt őrizzék és továbbadják ezeket az érékeket a jövő generációinak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu