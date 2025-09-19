IV. Néptáncfesztivál Balatonalmádiban

A Vörösberényi Nyugdíjas Klub szervezésében megvalósuló IV. Néptáncfesztivál idén különleges jelentőséget kap, hiszen kapcsolódik a Sereglés 2025 programsorozathoz, amelynek célja a hagyományaink őrzése és közösségeink erősítése.

Fotó: Napló-archív

14 órától gyülekező Pannónia Művelődési Központ és Könyvtárnál, majd vonulás Szent István parkon keresztül a Városház térre, ahol a köszöntők, áldás, vers, közös ének és közös tánc után a Pannóniában folytatódik a program.

15 néptánccsoport fellépése

A program keretében beszédet mondd Kontrát Károly országgyűlési képviselő és Bercsényi László, Balatonalmádi polgármestere. Faust Gyula református lelkész áldása után versek és énekek következnek, mielőtt hivatalosan elkezdődne a IV. Néptáncfesztivál.

Számos településről érkező néptáncegyüttesek, zenekarok és hagyományőrző csoportok lépnek fel, így Balatonalmádi valóban a népi kultúra találkozóhelyévé válik ezen a napon.

Ez a rendezvény nemcsak színes programot kínál, hanem erősíti a város kulturális szerepét a térségben, és lehetőséget ad arra, hogy együtt őrizzék és továbbadják ezeket az érékeket a jövő generációinak.