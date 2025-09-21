Balatonalmádiban ünnepeltek az egész vármegye néptáncosai (+ galéria, videók)

Az esemény főszervezője a Vörösberényi Nyugdíjas Klub volt, elnöke Mayerné Papp Zsuzsanna elmondta, hogy ezen a napon több tízezer népzenész, néptáncos és kézműves mester ünnepelte a Kárpát-medence népművészetét egy időben, közel 200 helyszínen. Beszédében kiemelte, hogy a néptánccal való foglalkozás segít megérteni saját kultúránkat, általa megtudjuk, honnan jövünk és hová tartunk. Abban, hogy a magyar kultúra ezen ága is életben maradjon az idősebb és a fiatalabb generációnak is nagy szerepe van. Előbbinek a tanításban és az értékek átadásában, utóbbinak a tanulásban és az értékek megőrzésében kell helyt állnia.

Idén a Sereglés keretein belül rendezték meg Balatonalmádiban a IV. Néptáncfesztivált

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Kontrát Károly országgyűlési képviselő beszédében elmondta, hogy a találkozó lényege az együttlét, a tánc és az éneklés. Úgy gondolja, a Sereglés nemcsak a népi kultúra, néptánc, népzene és kézműves mesterségek továbbélését segíti, hanem a magyar nemzet továbbélését is. Ezek a magyar népi kultúrában olyan összetartó elemek, melyek nélkül nem mondhatnánk el magunkról, hogy magyarok vagyunk.

Népzenészek, néptáncosok és kézműves mesterek ünnepe

Balatonalmádi alpolgármestere, Szűcs Péter beszédében elmondta, külön öröm számára, hogy a IV. Néptáncfesztivál ebben az évben a Csoóri Sándor Alapítvány hagyományos rendezvénysorozata, a Sereglés részeként valósulhatott meg. Ez nem csupán rangot és hátteret ad a fesztiválnak, hanem lehetőséget is, hogy szélesebb körben mutassák meg, hogy a magyar néptánc él, közösségeket épít. Az alpolgármester szerint a néptánc több, mint puszta mozgás és zene, a tánc a lélek tükre, generációkon átívelő örökségünk. A néptáncos bemutatók közben megtapasztalhatjuk, hogy a kultúra képes áthidalni minden szakadékot - mondta Szűcs Péter. A fesztivál szerinte barátságokat sző, közös élményeket ad és olyan élményeket teremt, ami egy életre elkísér. "A Sereglés a találkozásokról és az együttlétről szól, városunk büszke lehet, hogy otthont adhat ennek a rendezvénynek, a hagyomány nem poros múlt, hanem élő közösség" - zárta sorait az alpolgármester.