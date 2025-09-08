szeptember 8., hétfő

Nívódíj a művészeti tevékenységért

Címkék#Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes#Fodor Eszter#Telekes Gábor

Tisler Anna

A bányász kulturális hagyományok ápolása és gazdagítása terén végzett kiemelkedő munkája elismeréseként művészeti nívódíjat adományozott Fodor Eszter néptánc pedagógusnak és az Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes szenior csoportjának Telekes Gábor, a Bánya-, Energia - és Ipari Dolgozók Szakszervezete elnöke szeptember 4-én. 

 

