Nívódíj a művészeti tevékenységért
A bányász kulturális hagyományok ápolása és gazdagítása terén végzett kiemelkedő munkája elismeréseként művészeti nívódíjat adományozott Fodor Eszter néptánc pedagógusnak és az Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes szenior csoportjának Telekes Gábor, a Bánya-, Energia - és Ipari Dolgozók Szakszervezete elnöke szeptember 4-én.
