Elképesztő: Nótár Mary új dala félmilliós nézettséget hozott 10 nap alatt!

A hazai zenei életben nem mindennapi, hogy egy új dal néhány nap alatt ekkora figyelmet kapjon. Nótár Mary azonban ismét bizonyította, hogy neve továbbra is garancia a közönségsikerre. A Babám című dal hivatalos klipje szeptember közepén került fel a YouTube-ra, és alig 10 nap alatt meghaladta a fel milliós megtekintést, mostanra pedig már félmillióhoz közelít.

Nótár Mary Babám című dala robban a YouTube-on

Forrás: youtube.com

A Babám egy könnyen dúdolható, érzelmes dal, amely gyorsan megtalálta az utat a hallgatók szívéhez.

A siker mögött a közönség hűsége, a dallam fülbemászósága, és természetesen Nótár Mary ismertsége áll. Bár a dalról még nem született részletes interjú, Mary nyilatkozataiból jól látszik, hogy saját dalait érzelmileg is magáénak érzi, ez pedig átsüt minden egyes soron.