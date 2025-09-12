szeptember 12., péntek

Koncert

55 perce

Nótár Mary vitte a prímet az ajkai Szerencsekoncerten +(videó, galéria)

#Szerencsejáték Zrt.#Fásy Ádám#Jubileum parkban#fesztiválhangulat közönség

Ajkán, a Jubileum parkban igazi fesztiválhangulat várta a közönséget a Szerencsejáték Zrt. Szerencsekoncertjén. A rendezvény csúcspontját Nótár Mary fergeteges produkciója jelentette.

Seres Elizabeth

Ajkán igazi fesztiválhangulat fogadta a közönséget a Jubileum parkban szeptember 4-én, ahol a Szerencsejáték Zrt. Szerencsekoncertje zajlott. A rendezvény Nótár Mary fellépésével és a hatoslottó megújulásának ünneplésével vált igazán különlegessé, rengetegen érkeztek rá, és a családias légkörben minden generáció együtt énekelte a jól ismert slágereket. A helyszínen nemcsak a színpad vonzotta a figyelmet: lottót is fel lehetett adni, kaparós sorsjegyet lehetett vásárolni, így a szórakozás mellé igazi játékélmény is társult.

A Jubileum parkban Nótár Mary fergeteges koncerttel hozta el a jó hangulatot mindenki számára Fotó: Nagy Lajos/Napló
A Jubileum parkban Nótár Mary fergeteges koncerttel hozta el a jó hangulatot mindenki számára
 Fotó: Nagy Lajos/Napló

Ajkán többek között Nótár Mary is szórakoztatta a tömeget

A színpadra elsőként a Digitál zenekar és Fásy Ádám hozta meg a hangulatot, majd Opitz Barbi és Herceg szórakoztatta a közönséget. Az este csúcspontját kétségkívül Nótár Mary fellépése jelentette, aki a tőle megszokott lendülettel és energiával szórakoztatta a közönséget. Slágereire együtt táncolt fiatal és idősebb, a dalok refrénjeit pedig hangosan énekelte a tömeg. 

Szerencsekoncert Ajkán: Nótár Mary

Fotók: Nagy Lajos/Napló

A látványos fénytechnika és a hatalmas kivetítők még emlékezetesebbé tették a koncertet, amely igazi közösségi élményt nyújtott mindenkinek.

A jó hangulat, a közös éneklés és a közösségi élmény egyértelműen bebizonyította, hogy a Szerencsekoncertek sorozata Ajkán is telitalálat volt.

 

