Nótár Mary vitte a prímet az ajkai Szerencsekoncerten +(videó, galéria)

Ajkán igazi fesztiválhangulat fogadta a közönséget a Jubileum parkban szeptember 4-én, ahol a Szerencsejáték Zrt. Szerencsekoncertje zajlott. A rendezvény Nótár Mary fellépésével és a hatoslottó megújulásának ünneplésével vált igazán különlegessé, rengetegen érkeztek rá, és a családias légkörben minden generáció együtt énekelte a jól ismert slágereket. A helyszínen nemcsak a színpad vonzotta a figyelmet: lottót is fel lehetett adni, kaparós sorsjegyet lehetett vásárolni, így a szórakozás mellé igazi játékélmény is társult.

A Jubileum parkban Nótár Mary fergeteges koncerttel hozta el a jó hangulatot mindenki számára

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Ajkán többek között Nótár Mary is szórakoztatta a tömeget

A színpadra elsőként a Digitál zenekar és Fásy Ádám hozta meg a hangulatot, majd Opitz Barbi és Herceg szórakoztatta a közönséget. Az este csúcspontját kétségkívül Nótár Mary fellépése jelentette, aki a tőle megszokott lendülettel és energiával szórakoztatta a közönséget. Slágereire együtt táncolt fiatal és idősebb, a dalok refrénjeit pedig hangosan énekelte a tömeg.