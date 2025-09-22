szeptember 22., hétfő

Természet

2 órája

Nem hiszed el: a nappalidban is világíthat a sötétben ez a növény

A tudomány ma már olyan megoldásokat kínál, amelyek korábban csak a sci-fi világában léteztek. Ez a növény sötétben fényt áraszt, mintha egy élő lámpa lenne a szobádban.

Veol.hu

Lépj be a szobádba, és képzelj el egy pillanatot, mintha egy fantasztikus film díszletébe csöppennél: a sarokban egy különleges növény zöld fénnyel pulzál, mintha az Avatar-filmekből ismert Pandora bolygó varázslatát idézné meg. Nem mese, hanem tudomány: kínai kutatók olyan pozsgásokat alkottak, amelyek valóban világítanak, ráadásul többféle színben is.

A különleges növény sötétben is világít, élő dekorációként és fényforrásként is szolgál Fotó: termeszeti.hu
A különleges növény sötétben is világít, élő dekorációként és fényforrásként is szolgál
Fotó: termeszeti.hu

Nanorészecskék: a fény titka a növény leveleiben

A különleges jelenség mögött apró foszforrészecskék állnak, amelyeket a pozsgások leveleibe juttattak. Amikor a növény napfényt vagy LED-fényt kap, ezek a parányi anyagok elnyelik az energiát, majd a sötétben akár két órán át ragyogást bocsátanak ki és nemcsak zöld, hanem piros és kék színekben is. Az eredmény sokkal látványosabb és tartósabb, mint a korábbi biofény-kísérletek, amelyek gyakran csak gyenge fényt adtak.

Képzeld el, hogy a kertben lámpaoszlopok helyett fénylő pozsgások sorakoznak: energiatakarékos, hangulatos és futurisztikus. Bár az otthoni növényvilágítás még várat magára, a lehetőség ígéretes. Egy romantikus estén egy világító cserép egészen más hangulatot adhatna, mint egy megszokott LED-lámpa.

A fejlesztés még kísérleti szakaszban jár, de a benne rejlő lehetőség óriási. Elképzelhető, hogy néhány év múlva világító növények díszítik majd otthonainkat – egyszerre dekorációként és praktikus fényforrásként. A biohibrid technológiák új korszakát hozzák el, ahol a természet és az ember találékonysága találkozik.

 

