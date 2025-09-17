Vége a nyárnak, őszi szelek járnak

Azonban ahogy jobban átgondoltam miket is csináltam a nyár során, úgy érzem mégis kihoztam belőle a maximumot, csak nagyon gyorsan elment. Sajnos idén sem sikert összehozni a horvátországi nyaralást párommal, amit már évek óta tervezgetünk, de helyette felfedeztük kettesben Siófokot és családostul Békésszentandrást.

Egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy elmúlt a nyár és már az ősz kopogtat az ajtón

Fotó: Getty Images

Az idei nyár margójára

De nem csak a családra, hanem több napos baráti összejövetelre is találtunk alkalmat óvodai barátnőimmel. A Gyárkert koncertek közül szinte az összesen ott voltam, mindig más ismerős társaságában. Részt tudtam venni kisebb és nagyobb fesztiválokon és a Balatonra is több alakalommal lejutottam.

Vagyis nincs okom panaszra, a szeretteim körében tudtam tölteni az idei nyarat is és olyan emlékekkel gazdagodtam, melyekről később is vidáman mesélhetek.