Nyárias időjárással indul a hét Veszprém térségében +képek, videó!

Nyári időjárás: A köpönyeg.hu előrejelzése szerint hétfőn sok napsütésre van kilátás Veszprém környékén. Csapadék nem várható, a gomolyfelhők csak kósza kísérői lesznek a napnak. A hőmérséklet délutánra elérheti a 30 fokot, így igazán nyárias hangulatban indul a hét.

Nyári időjárás - rejtélyes égi látvánnyal indul a hét

Fotó: Lampért Gábor/Olvasó

Miközben a térségben sokan élvezik a napsütést, olvasóink érdekes égi jelenségről számoltak be. Lampért Gábor Pápáról fotózta és videózta le, amint Északkelet irányban nagyon lassan mozgott egy ballon-szerű tárgy, majd Csót felett gyorsulva Pannonhalma és Győr felé vette az irányt.

Hőlégballonnak tűnt, de jobban megnézve inkább drónra vagy időjárási ballonra hasonlított. Úgy tűnt, valamilyen megfigyelési célt szolgálhatott

– írta olvasónk.

Hasonló jelenséget észlelt Szóka István hobbifotós is, aki szintén Pápáról készített közeli képeket. Ő Adásztevel felett látta a szokatlan ballont, amely szintén Győr felé haladt.

Fotó: Szóka István hobby fotós/Olvasó

A kellemes, napos idő mellett tehát nem mindennapi látvány is várta a környéken élőket. A ballon eredete egyelőre nem tisztázott, de a fotók tanúsága szerint valóban különleges jelenség színesítette a hét első napját.

Fotók és videó: Lampért Gábor, Pápa – Nagyon közeli fotók: Szóka István, Pápa