szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

42 perce

Nyárias időjárással indul a hét Veszprém térségében +képek, videó!

Címkék#jelenség#Köpönyeg hu#időjárás#ballon

Hétfőn igazi nyári időjárásra számíthatunk Veszprém térségében: sok napsütés, kevés gomolyfelhő és 30 fok körüli hőmérséklet várható. Közben olvasóink az égen egy különös ballont is megörökítettek, amely Győr felé sodródott.

Nyári időjárás: A köpönyeg.hu előrejelzése szerint hétfőn sok napsütésre van kilátás Veszprém környékén. Csapadék nem várható, a gomolyfelhők csak kósza kísérői lesznek a napnak. A hőmérséklet délutánra elérheti a 30 fokot, így igazán nyárias hangulatban indul a hét.

Nyári időjárás - rejtélyes égi látvánnyal indul a hét
Nyári időjárás - rejtélyes égi látvánnyal indul a hét
Fotó: Lampért Gábor/Olvasó

Nyári időjárás - rejtélyes égi látvánnyal indul a hét

Miközben a térségben sokan élvezik a napsütést, olvasóink érdekes égi jelenségről számoltak be. Lampért Gábor Pápáról fotózta és videózta le, amint Északkelet irányban nagyon lassan mozgott egy ballon-szerű tárgy, majd Csót felett gyorsulva Pannonhalma és Győr felé vette az irányt.

Hőlégballonnak tűnt, de jobban megnézve inkább drónra vagy időjárási ballonra hasonlított. Úgy tűnt, valamilyen megfigyelési célt szolgálhatott 

– írta olvasónk.

Hasonló jelenséget észlelt Szóka István hobbifotós is, aki szintén Pápáról készített közeli képeket. Ő Adásztevel felett látta a szokatlan ballont, amely szintén Győr felé haladt.

Nyári időjárás - rejtélyes égi látvánnyal indul a hét
Nyári időjárás - rejtélyes égi látvánnyal indul a hét
Fotó: Szóka István hobby fotós/Olvasó

A kellemes, napos idő mellett tehát nem mindennapi látvány is várta a környéken élőket. A ballon eredete egyelőre nem tisztázott, de a fotók tanúsága szerint valóban különleges jelenség színesítette a hét első napját.

Fotók és videó: Lampért Gábor, Pápa – Nagyon közeli fotók: Szóka István, Pápa

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu