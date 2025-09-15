Nyugállományba vonul a muzeológus

szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

Nyugállományba vonulása előtti utolsó tárlatvezetését tartotta Angermayer Judit muzeológus, az Ajka Városi Múzeum és Fotógaléria munkatársa. A szeptember 14-én rendezett programon nagy volt az érdeklődés. A rendszeres múzeumlátogatók mellett eljöttek a város más közművelődési intézményének dolgozói, civil szervezetek tagjai is.

A megjelenteket Varga Andrea, a városi múzeumokat üzemeltető Csingervölgy Nonprofit Kft. ügyvezetője köszöntötte. Elmondta, hogy Angermayer Judit kiváló munkát végzett, a múzeum látogatottsága egyre növekszik. 

Angermayer Judit elmondta, hogy 20 éve dolgozik a kiállítóhelyen. Azt megelőzően tanított, és soha nem bánta meg azt, hogy váltott. Hosszasan sorolta azoknak a szakembereknek, intézményeknek, látogatóknak a neveit, akik támogatták pályafutása idején. Kiemelte, hogy Brazíliából is kapott egy megkeresést, egy fiatalember a nagymamája egykori ajkai házáról kért fotót. Sikerült beazonosítani a tósoki városrészben álló ingatlant. A Fekete István munkásságát kutató, 49 éves korában elhunyt Sánta Gábor hagyatékát is itt őrzik. A kutató 17 éve töltött azzal, hogy bebizonyítsa, Fekete István nem ifjúsági író volt. 

A tárlatvezetés a város ipari múltját bemutató szobában kezdődött, ahol a 160 éve indult bányászati tevékenységtől a modern autóiparig szó volt minden jelentős állomásról. A séta során megtekintették a látogatók az avar kori sírt, a régi viseleteket, majd a Bakony élővilágát, az egykori mezőgazdasági eszközöket. A folyosón haladva Fekete István személyes tárgyairól, az író életéről élvezettel beszélt Angermayer Judit. A terembe visszatérve ajándékkal köszöntek el tőle munkatársai és a Kisgrafika Barátok Köre tagjai. 

 

