Pluszpénz és kedvezmények: ennyi juttatásra számíthatnak ősztől a nyugdíjasok

A szeptember 17-én tartott Kormányinfón bejelentett 1,6 százalékos nyugdíjkorrekció értelmében átlagosan 51 100 forint jár visszamenőleg minden nyugdíjasnak, amelyet novemberben és decemberben folyósítanak. Emellett az élelmiszer-utalványtól a közgyógyellátáson át több más kedvezmény, juttatás és spórolási lehetőség is segíti az időseket 2025-ben.

Tovább nőnek a nyugdíjasokat érintő kedvezmények és juttatások 2025-ben

Forrás: Hír Tv

Nyugdíjasjuttatások 2025-ben: pluszpénz és támogatások az időseknek

A nyugdíjasok 2025-ben többféle megtakarítási lehetőségre számíthatnak. 2025-ben is lesz 13. havi nyugdíj, amelynek összege egy teljes havi nyugdíjnak felel meg. Ebben a támogatásban mintegy két és fél millió nyugdíjas részesülhet, a kifizetésre várhatóan jövő februárban kerül sor.

A kormány szeptemberi döntése alapján a 13. havi nyugdíjon felül a kiegészítő nyugdíjemelés átlagosan 51 100 forint pluszt jelent, amelyet még novemberben és decemberben folyósítanak.

Emellett minden nyugdíjszerű ellátásban részesülő egyszeri, 30 ezer forintos élelmiszer-utalványban részesül, amelyet idén október 15-ig kézbesít a posta, és december végéig lehet beváltani. A jogosultak körébe nemcsak a nyugdíjasok tartoznak, hanem más ellátásban részesülők – például a fogyatékossággal élők – is megkapják a támogatást. Fontos tudni, hogy az utalvány nem névre szól, így bárki beválthatja.