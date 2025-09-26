1 órája
Pluszpénz és kedvezmények: ennyi juttatásra számíthatnak ősztől a nyugdíjasok
Sokan örömmel számolgatják most, hogy ősztől milyen lehetőségek és könnyítések várhatóak. Több döntés is született, amelyek megkönnyíthetik a nyugdíjasok mindennapjait, és egy kis odafigyeléssel érezhetően több maradhat a pénztárcában. Mutatjuk, mire érdemes figyelni.
A szeptember 17-én tartott Kormányinfón bejelentett 1,6 százalékos nyugdíjkorrekció értelmében átlagosan 51 100 forint jár visszamenőleg minden nyugdíjasnak, amelyet novemberben és decemberben folyósítanak. Emellett az élelmiszer-utalványtól a közgyógyellátáson át több más kedvezmény, juttatás és spórolási lehetőség is segíti az időseket 2025-ben.
Nyugdíjasjuttatások 2025-ben: pluszpénz és támogatások az időseknek
A nyugdíjasok 2025-ben többféle megtakarítási lehetőségre számíthatnak. 2025-ben is lesz 13. havi nyugdíj, amelynek összege egy teljes havi nyugdíjnak felel meg. Ebben a támogatásban mintegy két és fél millió nyugdíjas részesülhet, a kifizetésre várhatóan jövő februárban kerül sor.
A kormány szeptemberi döntése alapján a 13. havi nyugdíjon felül a kiegészítő nyugdíjemelés átlagosan 51 100 forint pluszt jelent, amelyet még novemberben és decemberben folyósítanak.
Emellett minden nyugdíjszerű ellátásban részesülő egyszeri, 30 ezer forintos élelmiszer-utalványban részesül, amelyet idén október 15-ig kézbesít a posta, és december végéig lehet beváltani. A jogosultak körébe nemcsak a nyugdíjasok tartoznak, hanem más ellátásban részesülők – például a fogyatékossággal élők – is megkapják a támogatást. Fontos tudni, hogy az utalvány nem névre szól, így bárki beválthatja.
Otthonfelújítás és rezsicsökkentés – nyugdíjasoknak is!
A Vidéki Otthonfelújítási Program keretében a nyugdíjasok is igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást, ha ingatlanjuk megfelel a feltételeknek. A pályázatok 2025 tavaszától egészen 2026 nyaráig benyújthatók.
A közgyógyellátás is sok nyugdíjas számára jelenthet komoly segítséget, hiszen így kedvezményesen vagy akár ingyenesen juthatnak hozzá a szükséges gyógyszerekhez. Az idei változásoknak köszönhetően a havi keret akár 12 ezer, az éves akut keret pedig további 6 ezer forint lehet. Automatikusan jár azoknak, akiknél a gyógyszerköltségek meghaladják a nyugdíjminimum 10 százalékát, míg más esetekben méltányossági alapon is kérhető.
Emellett a rezsicsökkentés is jelentős megtakarítást lehetőséget teremt a nyugdíjasok számára, hiszen az átlagfogyasztásig kedvezményes áron kapják az áramot, a gázt és más közműszolgáltatásokat. Így havi szinten akár több tízezer forint spórolható meg, ami éves viszonylatban több százezer forintot is jelenthet.
Egyéb helyi kedvezmények is igénybe vehetők a települési önkormányzatoknál. Ajkán például a nyugdíjasok mentesülhetnek a kommunális adó alól.
Közlekedési és szabadidős kedvezmények: utazás, fürdők és nyugdíjas csomagok
Magyarországon a 65 év feletti nyugdíjasok ingyenesen utazhatnak belföldön a vonatokon, a helyközi buszokon, valamint a helyi tömegközlekedésben igazolvány felmutatásával. A 65 év alatti, nyugdíjba vonult személyek 50 százalékos kedvezménnyel vehetik igénybe a tömegközlekedést. Veszprémben a nyugdíjasok kedvezményes bérletet válthatnak a helyi közlekedésre, így olcsóbban utazhatnak a városban. A parkolásnál pedig Veszprém Kártyával kedvezményes éves parkolókártya is elérhető.
A nyugdíjasoknak nemcsak a hétköznapokban, hanem a kikapcsolódás terén is számos kedvezmény járhat. Sok gyógyfürdő és strand biztosít olcsóbb belépőt vagy nyugdíjas napokat, valamint a gyógykezelések ára alacsonyabb lehet, de sok szálloda is külön nyugdíjas csomagokkal várja a vendégeket. Érdemes ezekre rákérdezni a boltokban is, mert sokszor csak utólag derül ki, hogy milyen kedvezmények és kisebb-nagyobb spórolási lehetőségek illetik meg a nyugdíjasokat.
Összefoglaló a nyugdíjasjuttatásokról és -kedvezményekről – melyik automatikus, melyik igényelhető?
Automatikusan jár:
- 13. havi nyugdíj
- 1,6%-os kiegészítő nyugdíjemelés
- 30 000 forintos élelmiszer-utalvány
- Rezsicsökkentés (átlagfogyasztásig)
- Ingyenes közlekedés 65 év felett (igazolás felmutatásával)
Külön igényelni kell:
- Vidéki Otthonfelújítási Program
- Méltányossági közgyógyellátás
- Önkormányzati lehetőségek
- Kedvezményes bérletek és parkolókártyák (pl. Veszprém Kártya)
- Szabadidős kedvezmények (fürdők, szállodák, wellnesscsomagok)