Gondoskodás

1 órája

Pluszpénz és kedvezmények: ennyi juttatásra számíthatnak ősztől a nyugdíjasok

Címkék#spórolás#kiegészítő nyugdíjemelés#utazási kedvezmények#utalvány#rezsicsökkentés#kedvezmény#nyugdíjas

Sokan örömmel számolgatják most, hogy ősztől milyen lehetőségek és könnyítések várhatóak. Több döntés is született, amelyek megkönnyíthetik a nyugdíjasok mindennapjait, és egy kis odafigyeléssel érezhetően több maradhat a pénztárcában. Mutatjuk, mire érdemes figyelni.

Veol.hu

A szeptember 17-én tartott Kormányinfón bejelentett 1,6 százalékos nyugdíjkorrekció értelmében átlagosan 51 100 forint jár visszamenőleg minden nyugdíjasnak, amelyet novemberben és decemberben folyósítanak. Emellett az élelmiszer-utalványtól a közgyógyellátáson át több más kedvezmény, juttatás és spórolási lehetőség is segíti az időseket 2025-ben.

Nyugdíjas kedvezmények, juttatások 2025
Tovább nőnek a nyugdíjasokat érintő kedvezmények és juttatások 2025-ben
Forrás: Hír Tv

Nyugdíjasjuttatások 2025-ben: pluszpénz és támogatások az időseknek

A nyugdíjasok 2025-ben többféle megtakarítási lehetőségre számíthatnak. 2025-ben is lesz 13. havi nyugdíj, amelynek összege egy teljes havi nyugdíjnak felel meg. Ebben a támogatásban mintegy két és fél millió nyugdíjas részesülhet, a kifizetésre várhatóan jövő februárban kerül sor. 

A kormány szeptemberi döntése alapján a 13. havi nyugdíjon felül a kiegészítő nyugdíjemelés átlagosan 51 100 forint pluszt jelent, amelyet még novemberben és decemberben folyósítanak.

Emellett minden nyugdíjszerű ellátásban részesülő egyszeri, 30 ezer forintos élelmiszer-utalványban részesül, amelyet idén október 15-ig kézbesít a posta, és december végéig lehet beváltani. A jogosultak körébe nemcsak a nyugdíjasok tartoznak, hanem más ellátásban részesülők – például a fogyatékossággal élők – is megkapják a támogatást. Fontos tudni, hogy az utalvány nem névre szól, így bárki beválthatja.

Otthonfelújítás és rezsicsökkentés – nyugdíjasoknak is!

A Vidéki Otthonfelújítási Program keretében a nyugdíjasok is igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást, ha ingatlanjuk megfelel a feltételeknek. A pályázatok 2025 tavaszától egészen 2026 nyaráig benyújthatók.

A közgyógyellátás is sok nyugdíjas számára jelenthet komoly segítséget, hiszen így kedvezményesen vagy akár ingyenesen juthatnak hozzá a szükséges gyógyszerekhez. Az idei változásoknak köszönhetően a havi keret akár 12 ezer, az éves akut keret pedig további 6 ezer forint lehet. Automatikusan jár azoknak, akiknél a gyógyszerköltségek meghaladják a nyugdíjminimum 10 százalékát, míg más esetekben méltányossági alapon is kérhető. 

Emellett a rezsicsökkentés is jelentős megtakarítást lehetőséget teremt a nyugdíjasok számára, hiszen az átlagfogyasztásig kedvezményes áron kapják az áramot, a gázt és más közműszolgáltatásokat. Így havi szinten akár több tízezer forint spórolható meg, ami éves viszonylatban több százezer forintot is jelenthet. 

Egyéb helyi kedvezmények is igénybe vehetők a települési önkormányzatoknál. Ajkán például a nyugdíjasok mentesülhetnek a kommunális adó alól. 

Vidéki Otthonfelújítási Támogatás nyugdíjasoknak 2025
Nemcsak a fiatalokat érinti az otthonfelújítási támogatás, hanem sok nyugdíjast is
Fotó: Molcsányi Máté/Kisalföld

Közlekedési és szabadidős kedvezmények: utazás, fürdők és nyugdíjas csomagok

Magyarországon a 65 év feletti nyugdíjasok ingyenesen utazhatnak belföldön a vonatokon, a helyközi buszokon, valamint a helyi tömegközlekedésben igazolvány felmutatásával. A 65 év alatti, nyugdíjba vonult személyek 50 százalékos kedvezménnyel vehetik igénybe a tömegközlekedést. Veszprémben a nyugdíjasok kedvezményes bérletet válthatnak a helyi közlekedésre, így olcsóbban utazhatnak a városban. A parkolásnál pedig Veszprém Kártyával kedvezményes éves parkolókártya is elérhető.

A nyugdíjasoknak nemcsak a hétköznapokban, hanem a kikapcsolódás terén is számos kedvezmény járhat. Sok gyógyfürdő és strand biztosít olcsóbb belépőt vagy nyugdíjas napokat, valamint a gyógykezelések ára alacsonyabb lehet, de sok szálloda is külön nyugdíjas csomagokkal várja a vendégeket. Érdemes ezekre rákérdezni a boltokban is, mert sokszor csak utólag derül ki, hogy milyen kedvezmények és kisebb-nagyobb spórolási lehetőségek illetik meg a nyugdíjasokat.

Összefoglaló a nyugdíjasjuttatásokról és -kedvezményekről – melyik automatikus, melyik igényelhető?

Automatikusan jár:

  • 13. havi nyugdíj
  • 1,6%-os kiegészítő nyugdíjemelés
  • 30 000 forintos élelmiszer-utalvány
  • Rezsicsökkentés (átlagfogyasztásig)
  • Ingyenes közlekedés 65 év felett (igazolás felmutatásával)

Külön igényelni kell:

  • Vidéki Otthonfelújítási Program
  • Méltányossági közgyógyellátás
  • Önkormányzati lehetőségek
  • Kedvezményes bérletek és parkolókártyák (pl. Veszprém Kártya)
  • Szabadidős kedvezmények (fürdők, szállodák, wellnesscsomagok)

 

