Nyugdíjasnap Gannán

A nyugdíjas nap kezdetén Nagy Ottó polgármester méltatta a szépkorúak közösségformáló szerepét. A település vezetője kiemelte, mindazt a gazdagságot ünneplik, amit a nyugdíjasok életük során megteremtettek és a gannaiaknak ajándékoztak.

A nyugdíjas nap évek óta a szépkorúak előtti tisztelgés

– Önök voltak azok, akik nemcsak a házakat építették fel, hanem a közösségünket is. Hálát adunk azért, hogy hosszú évtizedeken keresztül dolgoztak, gyermekeiket, unokáikat szeretetben nevelték, és mindig volt idejük egymásra, a szomszédra, a barátra – emelte ki a polgármester. Hozzátette, bár sok minden megváltozott az elmúlt évtizedekben, egy dolog örök, ez pedig a szeretet és hit, amellyel a gannai nyugdíjasok otthont teremtettek, és amely ma is erőt ad a közösségnek.

Az ünnepi műsorban felléptek a gannai gyerekek, akiket Vesztergom Zsuzsa készített fel. Ezt követően a Veszprémi Eötvös Károly Könyvtár támogatásával Anetta énekelt, majd a Gannai Asszonykórus magyar és német dalokkal teremtett jó hangulatot. A vacsora és a házi sütemények elfogyasztása után a jelenlévők közösen dalra fakadtak, bizonyítva, hogy a közösség ereje, a derű és az összetartás ma is ugyanúgy jelen van a falu életében, mint régen.