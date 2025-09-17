szeptember 17., szerda

Közös ünnep

1 órája

Nyugdíjasnap Gannán

Gannán szeptemberben ismét együtt ünnepeltek a szépkorúak, ugyanis ismét megrendezték a nyugdíjas napot. Ezen alkalomkor köszöntötték mindazokat, akik évtizedeken át munkájukkal, példájukkal és szeretetükkel gyarapították a falu életét.

Haraszti Gábor

A nyugdíjas nap kezdetén Nagy Ottó polgármester méltatta a szépkorúak közösségformáló szerepét. A település vezetője kiemelte, mindazt a gazdagságot ünneplik, amit a nyugdíjasok életük során megteremtettek és a gannaiaknak ajándékoztak.

Nyugdíjas nap Gannán – Ünnep a szépkorúak tiszteletére
A nyugdíjas nap évek óta a szépkorúak előtti tisztelgés
Forrás:  önkormányzat

A nyugdíjas nap tisztelgés a szépkorúak előtt

– Önök voltak azok, akik nemcsak a házakat építették fel, hanem a közösségünket is. Hálát adunk azért, hogy hosszú évtizedeken keresztül dolgoztak, gyermekeiket, unokáikat szeretetben nevelték, és mindig volt idejük egymásra, a szomszédra, a barátra – emelte ki a polgármester. Hozzátette, bár sok minden megváltozott az elmúlt évtizedekben, egy dolog örök, ez pedig a szeretet és hit, amellyel a gannai nyugdíjasok otthont teremtettek, és amely ma is erőt ad a közösségnek.

Az ünnepi műsorban felléptek a gannai gyerekek, akiket Vesztergom Zsuzsa készített fel. Ezt követően a Veszprémi Eötvös Károly Könyvtár támogatásával Anetta énekelt, majd a Gannai Asszonykórus magyar és német dalokkal teremtett jó hangulatot. A vacsora és a házi sütemények elfogyasztása után a jelenlévők közösen dalra fakadtak, bizonyítva, hogy a közösség ereje, a derű és az összetartás ma is ugyanúgy jelen van a falu életében, mint régen.

Az önkormányzat ünnepi műsort állított össze a nyugdíjasok tiszteletére
Forrás:  önkormányzat

 

 

