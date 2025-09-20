Ennek minden nyugdíjas örülni fog: visszamenőleg is jár a nyugdíjemelés

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a szerdai Kormányinfón jelentette be, hogy a kormány meghozta a végleges döntést az idei kiegészítő nyugdíjemelésről - írja a Magyar Nemzet. Mivel a nyugdíjas infláció mértéke 4,8 százalék, ezért a nyugdíjak 1,6 százalékkal emelkednek visszamenőleg.

A kormány meghozta a végleges döntést az idei kiegészítő nyugdíjemelésről Illusztráció: Medve Zoltán

Nyugdíjemelés: decembertől utalják

Ez azt jelenti, hogy novemberben a nyugdíjasok átlagosan 47 200 forint pluszpénzt kapnak egy összegben, decembertől pedig már a megemelt összegű nyugdíjat utalják nekik. Így összesen átlagosan 51 155 forint pluszpénzhez jutnak idén a nyugdíjasok.

A kiegészítés összesen 1200 milliárd forintba kerül, amit a kormány szerint a költségvetés fedezni tud.

A nyugdíjasok idén 30 ezer forintos élelmiszer-utalványban is részesülnek, ezeket október 15-éig kézbesíti a posta. Az érintettek több címletben kapják meg a 30 ezer forintnyi utalványt, lesz öt-, három-, két- és ezerforintos címlet, amelyeket december 31-ig lehet beváltani, utána már nem. A címletek pénzre nem válthatók, de pénzzel kiegészíthetők.