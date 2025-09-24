Ekkor emelkedik 69 évre a nyugdíjkorhatár

Az Európai Unió tagállamaiban sorra emelkedik a nyugdíjkorhatár, mivel a demográfiai folyamatok kedvezőtlen adatokat mutatnak. Magyarország a kedvezőbb középmezőnybe tartozik, nálunk 65 éves nyugdíjkorhatár. Azonban félő, hogy ez hosszú távon nem tartható fenn.

A kedvezőtlen demográfiai folyamatok miatt emelkedik a nyugdíjkorhatár

Fotó: Shutterstock

Az 1956. december 31. után születettekre a jelenlegi, 65 éves nyugdíjkorhatár érvényes. Az Európai Unióban ennél tizenegy tagállamban alacsonyabb a korhatár, de sok más országban most is magasabb, vagy az elkövetkezendő pár évben emelnék feljebb a korhatárt. A magyar rendszer még stabilnak tűnik, azonban az öregedő társadalom és a csökkenő születésszám hosszú távon hazánkban is komoly kihívásokat okozhat.

Hány embert érintene vármegyénkben a nyugdíjkorhatár emelése?

Veszprém vármegyében a KSH adatai szerint összesen több mint 75 ezer 65 év feletti személy él, köztük 30 ezer fölötti a férfiak és 45 ezer fölötti a nők száma. Az elkövetkezendő 2-3 évben több mint nyolcezer ember menne nyugdíjba, akiket érintene a nyugdíjkorhatár emelése.

Az EU-n belül Spanyolországban 2027-től 67 évre emelkedik a korhatár. Ugyanezt tervezik Belgiumban 2030-tól, illetve Németországban 2031-től. Dániában valamivel később, 2035-től drasztikus módon 69 évre emelik a nyugdíjkorhatárt. Olaszországban 69 évre és 9 hónapra tornászhatják fel 2050-re a határt.

2026-tól megváltozik a nyugdíjba vonulás rendszere

2026. január 1-jétől megváltozik a nyugdíjba vonulás rendszere Magyarországon. A megadott nyugdíjkorhatár helyett rugalmas feltételek lépnek életbe, vagyis mindenki maga dönthet, mikor vonul vissza. A változások mögött a demográfiai folyamatok mellett a hosszabb élettartam és a munkaerőpiac új kihívásai állnak. Az 1957 után született generációk jobb egészségi állapotban érik el az időskort, így tovább maradhatnak aktívak a munkaerőpiacon.

A nyugdíjba vonulás feltételei 2026-tól: