Megvan a hosszú élet titka: az okostányér szerint így kellene étkeznünk

Az ajánlás kiindulópontja egyszerű: a változatos és tudatos étrend képes megalapozni a testi és szellemi jóllétet. A zöldségek és gyümölcsök szerepe például kulcsfontosságú, hiszen vitaminokban, ásványi anyagokban és rostokban gazdagok, miközben segítenek a megfelelő testsúly megtartásában is. Az okostányér szerint naponta legalább négy adag zöldséget vagy gyümölcsöt érdemes fogyasztani, és ezek közül legalább egyet nyersen. Nem mindegy azonban, hogy milyen színek kerülnek a tányérra: a piros paradicsom, a narancssárga sárgarépa vagy a sötétzöld brokkoli mind más-más tápanyagban gazdag, így együtt alkotnak harmonikus egészet.

Okostányér : egyszerű útmutató az egészséges élethez

Forrás: mdosz.hu

A gabonafélék is kiemelt szerepet kapnak, hiszen ezek biztosítják a szervezet elsődleges energiaforrását. Az ajánlás hangsúlyozza a teljes értékű gabonák fontosságát: barna kenyér, teljes kiőrlésű péksütemények, durumtészta vagy éppen barna rizs segítenek abban, hogy az energia mellett vitaminhoz és rosthoz is jusson a szervezet. Az ajánlás szerint napi három adag gabonaféle fogyasztása az ideális, ebből legalább egy teljes kiőrlésű legyen.

Okostányér: tudományosan igazolt út az energikus élethez

A fehérjék világában a tejtermékek, a húsok, a halak és a tojás kapják a főszerepet. Ezek nemcsak teljes értékű fehérjéket biztosítanak, hanem olyan ásványi anyagokat is, mint a kalcium vagy a vas. A tenger gyümölcsei és a hazai halak különösen értékesek, mivel ómega-3 zsírsavakat tartalmaznak, amelyek védelmet nyújtanak a szív- és érrendszeri betegségek ellen. Az ajánlás szerint naponta három adag tej vagy tejtermék, valamint rendszeres hal- és sovány húsfogyasztás javasolt, de a túlzott vöröshús- és feldolgozott húskészítmény-fogyasztás kerülendő.

A folyadékbevitel szintén kulcskérdés. Bár sokan hajlamosak megfeledkezni róla, az ivóvíz a legjobb szomjoltó, amelyből naponta legalább nyolc pohárral kellene elfogyasztani. A szénsavas üdítők, a cukros italok és az energiaitalok ezzel szemben kerülendők, különösen a gyerekek számára. A gyümölcslevek, turmixok vagy tejes italok csak színesítésként szerepelhetnek a napi étrendben, de nem válthatják ki a vízfogyasztást.