Elárulták a dietetikusok

54 perce

Megvan a hosszú élet titka: az okostányér szerint így kellene étkeznünk

Címkék#hal#okostányér#egészséges étkezés gyerekeknek#Az egészséges táplálkozás titka#gabona#gyümölcs#út#tejtermék#étkezés

A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége nemrég bemutatta legújabb táplálkozási ajánlását, amely az okostányér elnevezést viseli.Ez az útmutató nem csupán egy újabb irányelv a sok közül, hanem egy olyan átfogó táplálkozási program, amely külön a felnőttekre és a gyermekekre szabva fogalmazza meg az egészséges étkezés alapelveit.Az okostányér hitelességét erősíti, hogy mindkét változatot az MTA is támogatja, így tudományos háttere megkérdőjelezhetetlen.

Titzl Vivien

Az ajánlás kiindulópontja egyszerű: a változatos és tudatos étrend képes megalapozni a testi és szellemi jóllétet. A zöldségek és gyümölcsök szerepe például kulcsfontosságú, hiszen vitaminokban, ásványi anyagokban és rostokban gazdagok, miközben segítenek a megfelelő testsúly megtartásában is. Az okostányér szerint naponta legalább négy adag zöldséget vagy gyümölcsöt érdemes fogyasztani, és ezek közül legalább egyet nyersen. Nem mindegy azonban, hogy milyen színek kerülnek a tányérra: a piros paradicsom, a narancssárga sárgarépa vagy a sötétzöld brokkoli mind más-más tápanyagban gazdag, így együtt alkotnak harmonikus egészet.

Okostányér : egyszerű útmutató az egészséges élethez
Forrás: mdosz.hu

A gabonafélék is kiemelt szerepet kapnak, hiszen ezek biztosítják a szervezet elsődleges energiaforrását. Az ajánlás hangsúlyozza a teljes értékű gabonák fontosságát: barna kenyér, teljes kiőrlésű péksütemények, durumtészta vagy éppen barna rizs segítenek abban, hogy az energia mellett vitaminhoz és rosthoz is jusson a szervezet. Az ajánlás szerint napi három adag gabonaféle fogyasztása az ideális, ebből legalább egy teljes kiőrlésű legyen.

Okostányér: tudományosan igazolt út az energikus élethez

A fehérjék világában a tejtermékek, a húsok, a halak és a tojás kapják a főszerepet. Ezek nemcsak teljes értékű fehérjéket biztosítanak, hanem olyan ásványi anyagokat is, mint a kalcium vagy a vas. A tenger gyümölcsei és a hazai halak különösen értékesek, mivel ómega-3 zsírsavakat tartalmaznak, amelyek védelmet nyújtanak a szív- és érrendszeri betegségek ellen. Az ajánlás szerint naponta három adag tej vagy tejtermék, valamint rendszeres hal- és sovány húsfogyasztás javasolt, de a túlzott vöröshús- és feldolgozott húskészítmény-fogyasztás kerülendő.

A folyadékbevitel szintén kulcskérdés. Bár sokan hajlamosak megfeledkezni róla, az ivóvíz a legjobb szomjoltó, amelyből naponta legalább nyolc pohárral kellene elfogyasztani. A szénsavas üdítők, a cukros italok és az energiaitalok ezzel szemben kerülendők, különösen a gyerekek számára. A gyümölcslevek, turmixok vagy tejes italok csak színesítésként szerepelhetnek a napi étrendben, de nem válthatják ki a vízfogyasztást.

Külön figyelmet kap a só, a cukor és a zsiradék mennyisége is. Az ajánlás szerint érdemes kerülni a túlzott sózást, a hozzáadott cukrokat és a bő olajban sült ételeket. A fűszerek, a zöldfűszerek és a zsírszegényebb elkészítési módok – mint a grillezés vagy a párolás – nemcsak egészségesebbek, hanem ízletesebbek is lehetnek. Az édességek és desszertek pedig legfeljebb heti két-három alkalommal férnek bele az étrendbe, mértékkel fogyasztva.

Az okostányér azonban nem áll meg az étkezésnél. A teljes életmódra tekintettel a rendszeres mozgás fontosságát is hangsúlyozza. 

  • A gyermekek számára napi legalább egy óra aktív testmozgás ajánlott, 
  • míg a felnőtteknek hetente 150 perc mérsékelt vagy 75 perc intenzív mozgásra kellene törekedniük. Ez nem feltétlenül edzőtermi edzést jelent, lehet tempós séta, biciklizés vagy akár egy kiadós kertészkedés is.

Az okostányér tehát nem tiltásokra épít, hanem a tudatos választásokra. Nem szigorú diéta, hanem egy rugalmas útmutató, amely figyelembe veszi a magyar étkezési szokásokat, ugyanakkor tudományos alapokon nyugszik. Az üzenete világos: a mindennapi apró döntésekkel bárki sokat tehet saját egészségéért.

Aki betartja az ajánlás fő irányelveit – sok zöldség és gyümölcs, teljes értékű gabonák, kiegyensúlyozott fehérjeforrások, megfelelő folyadékfogyasztás, mértékletes só-, cukor- és zsiradékbevitel, valamint rendszeres mozgás – annak nagyobb esélye van arra, hogy hosszú távon energikus, kiegyensúlyozott és egészséges maradjon. Az okostányér tehát nem más, mint egy modern térkép, amely megmutatja az utat a teljesebb, egészségesebb élet felé.

 

