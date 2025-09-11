szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elismerés

1 órája

A Veszprémi Tankerületi Központ igazgatója kapta a Volkra Ottó-díjat (+ galéria)

Címkék#Pannon Egyetem#Volkra Ottó-díj#Szauer István

A Pannon Egyetem 76. évnyitóján adta át Porga Gyula, Veszprém polgármestere a Volkra Ottó-díjat.

Szilas Lilla

Az évnyitón hagyományosan átadták a város és a Pannon Egyetem együttműködését szimbolizáló Volkra Ottó-díjat. Ebben az évben közös jelöltként Szauer István, a Veszprémi Tankerületi Központ igazgatója részesült az elismerésben az oktatás, a közélet és a kultúra területén végzett magas színvonalú, példaértékű szakmai munkájáért.

Porga Gyula, Veszprém polgármestere, Szauer István, a Veszprémi Tankerületi Központ igazgatója és Abonyi János, a Pannon Egyetem rektora a díjátadáskor Fotó: Fülöp Ildikó oktatás
Porga Gyula, Veszprém polgármestere, Szauer István,  a Veszprémi Tankerületi Központ igazgatója és Abonyi János, a Pannon Egyetem rektora a díjátadáskor Fotó: Fülöp Ildikó

Veszprémért, az oktatásért és a felsőoktatásért dolgozott

Szauer István a Lovassy László Gimnáziumban érettségizett, majd a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Karán szerzett biológia–technika szakos tanári diplomát. Ezt követően 1989-ben a szegedi József Attila Tudományegyetemen vehette kézhez biológia szakos egyetemi diplomáját. Pedagóguspályáját 1982-ben kezdte a veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskolában. 1986-tól a Hriszto Botev Általános Iskola tanára, melynek 1998–2007 között igazgatója volt. 2007-től a veszprémi önkormányzat oktatási és sportirodájának vezetője lett, majd amikor 2013-ban az iskolák állami fenntartásba kerültek, szakmai felkészültségének köszönhetően eredményesen pályázott a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi Tankerületének vezetői beosztására. Az állami intézményfenntartás átszervezését követően 2017 januárjától a Veszprémi Tankerületi Központ igazgatójaként látja el a 4 járás – Balatonalmádi, Várpalota, Veszprém és Zirc – illetékességi területén működő 45 intézmény vezetésével összefüggő szakmai és gazdasági feladatokat.

A Veszprémi Tankerületi Központ igazgatója kapta a Volkra Ottó-díjat

Fotók: Fülöp Ildikó/Napló

A Budapesti Műszaki Egyetemen az elsők között szerzett közoktatás-vezetői végzettséget. Közel 10 évig a Pannon Egyetem Modern Filológia és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Központjának oktatójaként, majd ezt követően a Veszprémi Érseki és Hittudományi Főiskolán vezetett közoktatás-vezetői képzést. A tankerületi központ megalakulása óta kiemelt figyelmet fordít a Pannon Egyetem és a Veszprémi Tankerületi Központ közötti partneri kapcsolat megerősítésére.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu