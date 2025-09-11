A Veszprémi Tankerületi Központ igazgatója kapta a Volkra Ottó-díjat (+ galéria)

Az évnyitón hagyományosan átadták a város és a Pannon Egyetem együttműködését szimbolizáló Volkra Ottó-díjat. Ebben az évben közös jelöltként Szauer István, a Veszprémi Tankerületi Központ igazgatója részesült az elismerésben az oktatás, a közélet és a kultúra területén végzett magas színvonalú, példaértékű szakmai munkájáért.

Porga Gyula, Veszprém polgármestere, Szauer István, a Veszprémi Tankerületi Központ igazgatója és Abonyi János, a Pannon Egyetem rektora a díjátadáskor Fotó: Fülöp Ildikó

Veszprémért, az oktatásért és a felsőoktatásért dolgozott

Szauer István a Lovassy László Gimnáziumban érettségizett, majd a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Karán szerzett biológia–technika szakos tanári diplomát. Ezt követően 1989-ben a szegedi József Attila Tudományegyetemen vehette kézhez biológia szakos egyetemi diplomáját. Pedagóguspályáját 1982-ben kezdte a veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskolában. 1986-tól a Hriszto Botev Általános Iskola tanára, melynek 1998–2007 között igazgatója volt. 2007-től a veszprémi önkormányzat oktatási és sportirodájának vezetője lett, majd amikor 2013-ban az iskolák állami fenntartásba kerültek, szakmai felkészültségének köszönhetően eredményesen pályázott a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi Tankerületének vezetői beosztására. Az állami intézményfenntartás átszervezését követően 2017 januárjától a Veszprémi Tankerületi Központ igazgatójaként látja el a 4 járás – Balatonalmádi, Várpalota, Veszprém és Zirc – illetékességi területén működő 45 intézmény vezetésével összefüggő szakmai és gazdasági feladatokat.