Ezeket a házakat áron alul megvásárolhatod a csodás Káli-medencében

A Káli-medencében, a Balaton-felvidék festői, de elhagyatottabb részein több eladó olcsó ingatlan áll rendelkezésre. Mindegyik ház jelentősen felújításra szorul – írja az ingatlan.com.

Olcsó ingatlan: eladó egy felújítandó pince-présház Köveskálon

Forrás: ingatlan.hu

Olcsó ingatlan: köveskáli felújítandó pince-présház

A Köveskálon kínált ingatlan 12 millió forintért elérhető. Külterületen található, művelési ágból kivont telekkel, így hivatalos kifüggesztés nem szükséges. A ház kb. 40 m²-es, a telek 367 m². Áram a közelben, víz fúrt kúttal biztosítható. A térképvázlat alapján a további építési lehetőség adott. Az ingatlanhoz opcionálisan további telkek vásárolhatók, a megközelítése murvás úton lehetséges.

Zánkán Vár-hegyi nyaraló és pince eladó

Zánkán, a Vár-hegyen eladó ingatlant 24,9 millió forintért kínálják. A zárt kerti terület 2507 m², művelt szőlő- és gyümölcsfákkal, a nyaraló és a pince mind felújítandó. A nyaraló konyhát, étkezőt, kamrát és hálószobát tartalmaz, a padlás és a borospince pedig további lehetőséget nyújt. A közművesítés hiányzik, de napelem és ciszterna rendelkezésre áll. A panoráma a Balatonra nyílik, a nyugalom és a hétvégi kikapcsolódás garantált.

Zánkai olcsó ingatlan

Eladó Kékkúton egy romos családi ház

A Kékkúton található romos családi ház és melléképület 29,9 millió forintért eladó. A telek 504 m². Az ingatlan jelenleg lakhatásra nem alkalmas, de a terméskő újrahasznosításával jelentős költségmegtakarítás érhető el. A telek összközművesíthető, található rajta ásott kút, dió- és gyümölcsfák. Az ingatlan per- és tehermentes, azonnal birtokba vehető. Kékkút és a Káli-medence népszerűsége biztosítja a befektetés értékét.

A Káli-medencében eladó ingatlanok mind romos állapotban vannak. A Köveskálon lévő ház kis telekkel várja a felújítókat, a Zánkai nyaraló nagy telekkel rendelkezik, de mindenhol teljes rekonstrukció szükséges, míg a Kékkúti ház komoly munkát igényel a használható állapot eléréséhez. A Balaton-felvidék hangulata megvan, de csak azoknak való, akik nem riadnak vissza a romos épületektől és a felújítási munkától.