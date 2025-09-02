szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Olcsó ingatlanok

3 órája

Ezeket a házakat áron alul megvásárolhatod a csodás Káli-medencében

Címkék#Balaton-felvidék#Eladó ingatlan#Káli-medencében#olcsó#eladó#ház#eladó ház

A Káli-medence lenyűgöző környezetében több eladó házat is hirdetnek. Az ingatlanok változatos lehetőségeket nyújtanak azoknak, akik olcsón szeretnének Balaton-felvidéki életérzés részesei lenni.

Balogh Rebeka

A Káli-medencében, a Balaton-felvidék festői, de elhagyatottabb részein több eladó olcsó ingatlan áll rendelkezésre. Mindegyik ház jelentősen felújításra szorul – írja az ingatlan.com.

Olcsó ingatlan: eladó egy felújítandó pince-présház Köveskálon
Olcsó ingatlan: eladó egy felújítandó pince-présház Köveskálon
Forrás: ingatlan.hu

Olcsó ingatlan: köveskáli felújítandó pince-présház

A Köveskálon kínált ingatlan 12 millió forintért elérhető. Külterületen található, művelési ágból kivont telekkel, így hivatalos kifüggesztés nem szükséges. A ház kb. 40 m²-es, a telek 367 m². Áram a közelben, víz fúrt kúttal biztosítható. A térképvázlat alapján a további építési lehetőség adott. Az ingatlanhoz opcionálisan további telkek vásárolhatók, a megközelítése murvás úton lehetséges.

Zánkán Vár-hegyi nyaraló és pince eladó

Zánkán, a Vár-hegyen eladó ingatlant 24,9 millió forintért kínálják. A zárt kerti terület 2507 m², művelt szőlő- és gyümölcsfákkal, a nyaraló és a pince mind felújítandó. A nyaraló konyhát, étkezőt, kamrát és hálószobát tartalmaz, a padlás és a borospince pedig további lehetőséget nyújt. A közművesítés hiányzik, de napelem és ciszterna rendelkezésre áll. A panoráma a Balatonra nyílik, a nyugalom és a hétvégi kikapcsolódás garantált.

Zánka, Veszprém megye Forrás: ingatlan.hu
Zánkai olcsó ingatlan
Forrás: ingatlan.hu

Eladó Kékkúton egy romos családi ház

A Kékkúton található romos családi ház és melléképület 29,9 millió forintért eladó. A telek 504 m². Az ingatlan jelenleg lakhatásra nem alkalmas, de a terméskő újrahasznosításával jelentős költségmegtakarítás érhető el. A telek összközművesíthető, található rajta ásott kút, dió- és gyümölcsfák. Az ingatlan per- és tehermentes, azonnal birtokba vehető. Kékkút és a Káli-medence népszerűsége biztosítja a befektetés értékét.

A Káli-medencében eladó ingatlanok mind romos állapotban vannak. A Köveskálon lévő ház kis telekkel várja a felújítókat, a Zánkai nyaraló nagy telekkel rendelkezik, de mindenhol teljes rekonstrukció szükséges, míg a Kékkúti ház komoly munkát igényel a használható állapot eléréséhez. A Balaton-felvidék hangulata megvan, de csak azoknak való, akik nem riadnak vissza a romos épületektől és a felújítási munkától.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu