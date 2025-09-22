szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

1 órája

Megrázó öngyilkosság a kiserdőben

Címkék#tragédia#Magyar Lelki Elsősegély Szolgálatok Szövetség#Sos116123#krízishelyzet#rendőrség#öngyilkosság

Egy férfi holttestére bukkantak Dunaújvárosban. Az öngyilkosság körülményeit a rendőrök vizsgálják.

Balogh Rebeka

A Fejér vármegyei rendőrség közleménye szerint Dunaújvárosban, a Dózsa György utcai parkoló közelében lévő erdős területen találtak rá egy helyi férfi holttestére. Az idegenkezűség gyanúját kizárták, az esetet közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálják – írja a duol.hu.

A helyszínt lezárták, az öngyilkosság körülményeit a rendőrség vizsgálja. Forrás: pexels
A helyszínt lezárták, az öngyilkosság körülményeit a rendőrség vizsgálja.
Forrás: pexels

Öngyilkosság: riasztó adatok és helyi összefogás

Az öngyilkosság a világ húsz vezető haláloka közé tartozik és minden századik ember így veszti életét. A férfiak körében kétszer gyakoribb, mint a nőknél és különösen a 15–19 éves korosztályban riasztó a szám: itt a második leggyakoribb halálok.

Magyarországon 2023-ban 1593 ember vetett véget önkezével az életének, ami naponta átlagosan 4–5 esetet jelent. Bár a tendencia az utóbbi években csökkent, az arány még mindig meghaladja az európai átlagot. A férfiaknál 100 ezer lakosra vetítve 32,6, a nőknél 8,3 a mutató, vagyis négyszeres a különbség. Becslések szerint évente 30–40 ezer kísérlet történik, amelyek nagy része rejtve marad.

Veszprémben is vannak olyan erdős vagy magasabb pontok, amelyek sajnos a híres öngyilkos helyek közé tartoznak. Ezek a területek arra figyelmeztetnek, hogy a közösségi összefogás és a megelőzés valós segítséget nyújthat és életet menthetnek.

Fontos jelzés, hogy az elhunytak harmada korábban már próbálkozott és tízből nyolcan valamilyen formában jelezték szándékukat. Ez arra mutat rá: a figyelem, a meghallgatás és a támogatás valóban életeket menthet.

Erre hívta fel a figyelmet az előző cikkünkben már megírt a „Séta az életért” kezdeményezés is, amelyet Veszprémben is megrendeztek. A Kapaszkodó Mentálhigiénés Egyesület által szervezett esemény a közösségi összefogás üzenetét hordozta: van kiút, van segítség, és nem vagyunk egyedül. A résztvevők az Erzsébet sétánytól a Színházkertig sétáltak, majd közös alkotással zárták a programot.

Ha Ön vagy környezete valaki krízishelyzetbe kerül, a segítség azonnal elérhető: a Magyar Lelki Elsősegély Szolgálatok Szövetsége , (LESZ): 116-123 éjjel-nappal, ingyenesen, vagy e-mailben: [email protected] (válaszlevél 72 órán belül).

A Dunaújvárosi esetről további információt a Dunaújvárosi hírpoltál oldalán található.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu