Megrázó öngyilkosság a kiserdőben

A Fejér vármegyei rendőrség közleménye szerint Dunaújvárosban, a Dózsa György utcai parkoló közelében lévő erdős területen találtak rá egy helyi férfi holttestére. Az idegenkezűség gyanúját kizárták, az esetet közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálják – írja a duol.hu.

A helyszínt lezárták, az öngyilkosság körülményeit a rendőrség vizsgálja.

Forrás: pexels

Öngyilkosság: riasztó adatok és helyi összefogás

Az öngyilkosság a világ húsz vezető haláloka közé tartozik és minden századik ember így veszti életét. A férfiak körében kétszer gyakoribb, mint a nőknél és különösen a 15–19 éves korosztályban riasztó a szám: itt a második leggyakoribb halálok.

Magyarországon 2023-ban 1593 ember vetett véget önkezével az életének, ami naponta átlagosan 4–5 esetet jelent. Bár a tendencia az utóbbi években csökkent, az arány még mindig meghaladja az európai átlagot. A férfiaknál 100 ezer lakosra vetítve 32,6, a nőknél 8,3 a mutató, vagyis négyszeres a különbség. Becslések szerint évente 30–40 ezer kísérlet történik, amelyek nagy része rejtve marad.

Veszprémben is vannak olyan erdős vagy magasabb pontok, amelyek sajnos a híres öngyilkos helyek közé tartoznak. Ezek a területek arra figyelmeztetnek, hogy a közösségi összefogás és a megelőzés valós segítséget nyújthat és életet menthetnek.

Fontos jelzés, hogy az elhunytak harmada korábban már próbálkozott és tízből nyolcan valamilyen formában jelezték szándékukat. Ez arra mutat rá: a figyelem, a meghallgatás és a támogatás valóban életeket menthet.

Erre hívta fel a figyelmet az előző cikkünkben már megírt a „Séta az életért” kezdeményezés is, amelyet Veszprémben is megrendeztek. A Kapaszkodó Mentálhigiénés Egyesület által szervezett esemény a közösségi összefogás üzenetét hordozta: van kiút, van segítség, és nem vagyunk egyedül. A résztvevők az Erzsébet sétánytól a Színházkertig sétáltak, majd közös alkotással zárták a programot.

Ha Ön vagy környezete valaki krízishelyzetbe kerül, a segítség azonnal elérhető: a Magyar Lelki Elsősegély Szolgálatok Szövetsége , (LESZ): 116-123 éjjel-nappal, ingyenesen, vagy e-mailben: [email protected] (válaszlevél 72 órán belül).

A Dunaújvárosi esetről további információt a Dunaújvárosi hírpoltál oldalán található.