A számok döbbenetesek, de van remény – együtt lépünk az öngyilkosság megelőzéséért

A statisztikák riasztóak, de egyben iránytűt is adnak a cselekvéshez. Egyes adatok szerint az öngyilkosság a világ 20 vezető halálokának egyike minden korosztályban. Minden 100. ember öngyilkosság következtében hal meg, és az arány a férfiak körében kétszer magasabb, mint a nőknél. Az öngyilkosságok több mint fele 50 éves kor előtt történik, és a 15–19 éves korosztályban ez a második vezető halálok.

Öngyilkosság: minden ötödik óra hoz egy újabb tragédiát Magyarországon

Forrás: pexels.com/illusztráció

Öngyilkosság: riasztó statisztikák, amikről mindenkinek tudnia kell

Magyarországon az utóbbi években ugyan csökkent a szám, de még mindig sokan vesztik így életüket. Az Alapítvány az Öngyilkosság Ellen 2023-as adatai alapján 1593 öngyilkosság történt hazánkban. Ez azt jelenti, hogy naponta átlagosan 4–5 ember dönt így, és évente az összes haláleset 1,24%-a köthető öngyilkossághoz. Az arány 100 000 lakosra vetítve 15,77, ami még mindig az európai átlag fölött van.

Különösen drámai a nemek közötti eltérés: míg a férfiaknál 32,6/100 000 fő a rátája, addig a nőknél 8,3/100 000 fő. Vagyis a férfiak több mint négyszer gyakrabban követnek el öngyilkosságot, de a kísérletek aránya a nőknél is magas. Becslések szerint évente 30–40 ezer kísérlet történik Magyarországon, amelyek többsége nem kerül a nyilvánosság elé.

Fontos adat az is, hogy az öngyilkosságban meghaltak körülbelül egyharmadának volt már korábban legalább egy kísérlete. Ez egyben reménykeltő is: tízből nyolcan beszélnek valamilyen formában a szándékukról, és az öngyilkossági kísérleten átesettek 90%-a soha többé nem próbálkozik. Vagyis az időben érkező figyelem, a meghallgatás és a támogatás életeket menthet.

Ezek a számok arra figyelmeztetnek: az öngyilkosság nem tabu, hanem közös felelősségünk. Minden egyes meghallgatott szó, minden őszinte kérdés, minden apró gesztus segíthet valakinek, aki éppen a legnagyobb sötétségben van.

Ha Ön vagy környezetében valaki krízishelyzetbe kerül, hívja a 116-123 ingyenesen elérhető lelki elsősegély-számot, amely a nap 24 órájában hívható. Ha bántalmazás, erőszak vagy csalás áldozata, forduljon a rendőrséghez, az Áldozatsegítő Központokhoz, vagy hívja a 112-es segélyhívót. További segítség a 06 (80) 225-225-ös, szintén éjjel-nappal hívható áldozatsegítő vonalon érhető el.

Ezt az üzenetet kívánja átadni a „Séta az életért” is, amely Veszprémben és környékén élőknek ad lehetőséget arra, hogy közösen lépjenek fel az öngyilkosság megelőzéséért. Az esemény a Kapaszkodó Mentálhigiénés Egyesület szervezésében valósul meg.

Időpont: 2025. szeptember 13.

Találkozó: 17:00–17:15 között az ActiCity (volt gyermekkórház főbejárata előtti tér)

Útvonal: Erzsébet sétány – Színházkert

A szervezők közös alkotással várják a résztvevőket a séta végpontján, és mindenkit arra biztatnak: „Lépjünk együtt, a Te lépéseid is számítanak!”