1 órája
Az elmúlt időszakban megnőtt az online csalások száma
A Veol-podcast vendége volt Gaál Csaba rendőr alezredes, aki ismertette, hogy az elmúlt időszakban milyen csaló üzenetekkel és telefonhívásokkal keresték fel a gyanútlan embereket. Legújabb adásunkban egy hallgató értékes nyereményhez juthat.
Gaál Csaba a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályánál dolgozik, így nap mint nap találkozik a munkája során olyan feljelentésekkel, ahol a sértett online csalás áldozata lett.
Megelőzhetőek lennének az online csalások
A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz az elmúlt fél évben kb. 300 internetes csalással kapcsolatos bejelentés érkezett, illetve ebbe a kategóriába sorolandók a telefonhívásos megkeresések is.
A podcastban beszéltünk arról, hogy
- Mi lehet az oka annak, hogy ennyi internetes csalás történik mostanában?
- Milyen módszerekkel próbáltak bankkártya- és bankszámlaadatokhoz jutni a csalók?
- Hogyan ismerjük fel az online csalók üzeneteit?
- Miben tud segíteni a KiberPajzs?
Nyereményjáték
Hallgatóinkat ezúttal egy nyereményjátékra hívjuk! Ha végighallgatják a podcastbeszélgetést, megtudhatják a helyes választ arra a kérdésre, hogy: Mi annak a weboldalnak a címe, ahol összegyűjtve hasznos, aktuális információkat kaphatunk az online bűnözésről és megelőzésről?. A választ a [email protected] címre várják, és a leggyorsabb jó választ adónak egy, a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság logójával ellátott bögrét sorsolnak ki. A levélben még fel kell tüntetni a válaszadó nevét, telefonszámát és lakóhelyét.