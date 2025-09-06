szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

1 órája

Az elmúlt időszakban megnőtt az online csalások száma

Címkék#Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság#online csalás#áldozat

A Veol-podcast vendége volt Gaál Csaba rendőr alezredes, aki ismertette, hogy az elmúlt időszakban milyen csaló üzenetekkel és telefonhívásokkal keresték fel a gyanútlan embereket. Legújabb adásunkban egy hallgató értékes nyereményhez juthat.

Szilas Lilla

Gaál Csaba a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályánál dolgozik, így nap mint nap találkozik a munkája során olyan feljelentésekkel, ahol a sértett online csalás áldozata lett. 

Hallgasd végig az online csalással kapcsolatos podcastot és tiéd lehet egy Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság logójával ellátott bögre
Fotó: Nagy Lajos/Napló

Megelőzhetőek lennének az online csalások

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz az elmúlt fél évben kb. 300 internetes csalással kapcsolatos bejelentés érkezett, illetve ebbe a kategóriába sorolandók a telefonhívásos megkeresések is. 

A podcastban beszéltünk arról, hogy

  •  Mi lehet az oka annak, hogy ennyi internetes csalás történik mostanában?
  • Milyen módszerekkel próbáltak bankkártya- és bankszámlaadatokhoz jutni a csalók?
  • Hogyan ismerjük fel az online csalók üzeneteit?
  • Miben tud segíteni a KiberPajzs?

Nyereményjáték

Hallgatóinkat ezúttal egy nyereményjátékra hívjuk! Ha végighallgatják a podcastbeszélgetést, megtudhatják a helyes választ arra a kérdésre, hogy: Mi annak a weboldalnak a címe, ahol összegyűjtve hasznos, aktuális információkat kaphatunk az online bűnözésről és megelőzésről?. A választ a [email protected] címre várják, és a leggyorsabb jó választ adónak egy, a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság logójával ellátott bögrét sorsolnak ki. A levélben még fel kell tüntetni a válaszadó nevét, telefonszámát és lakóhelyét. 

 

