Ha betartod ezeket az önvédelmi tanácsokat, nem adsz esélyt a bűnözőknek

Az utóbbi években egyre több beszámoló érkezik Európa különböző pontjairól a nőket érő támadásokról és zaklatásokról. Az ilyen bűncselekmények rávilágítanak arra, mennyire fontos, hogy mindenki tisztában legyen legalább az alapvető önvédelem lehetőségeivel. A napokban történt veszprémi késeléses eset is rávilágít: egy pillanat alatt bárki áldozattá válhat.

Gyakorolj és ne pánikolj - a mentális felkészülés az önvédelem alapja a szakértők szerint

Kép: AI illusztráció

Az önvédelem alapja a körültekintés és a megelőzés

Ha autóval érkezünk valahova, figyeljük, kik tartózkodnak a közelben, és parkoláskor nézzünk körül, nincs-e valaki a kocsi mellett. Ha gyanús alakot észlelünk, inkább keressünk biztonságosabb helyet. Ha valaki el akarja venni a táskánkat vagy pénztárcánkat, ne a kezébe adjuk – inkább dobjuk el messzire magunktól. Így a támadó a zsákmány után indulhat, mi pedig időt nyerünk a meneküléshez. A testünk legkeményebb pontjai, például a könyök vagy a térd, hatékonyan használhatók közeli támadás ellen.