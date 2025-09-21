szeptember 21., vasárnap

Fő az elővigyázatosság

1 órája

Ha betartod ezeket az önvédelmi tanácsokat, nem adsz esélyt a bűnözőknek

Címkék#önvédelem#biztonság#rendőrség#fegyver

Néhány egyszerű trükk többet ér egy pánikreakciónál: ha tudjuk, hogyan védekezzünk okosan, nagyobb eséllyel kerülhetjük el a veszélyt. Szakértők váratlan utcai helyzetekre adott önvédelem tippjeiből gyűjtöttünk ki hasznos tanácsokat.

Csizi Péter

Az utóbbi években egyre több beszámoló érkezik Európa különböző pontjairól a nőket érő támadásokról és zaklatásokról. Az ilyen bűncselekmények rávilágítanak arra, mennyire fontos, hogy mindenki tisztában legyen legalább az alapvető önvédelem lehetőségeivel. A napokban történt veszprémi késeléses eset is rávilágít: egy pillanat alatt bárki áldozattá válhat.

Gyakorolj és ne pánikolj — mentális felkészülés az önvédelem alapja
Gyakorolj és ne pánikolj - a mentális felkészülés az önvédelem alapja a szakértők szerint
Kép: AI illusztráció

Az önvédelem alapja a körültekintés és a megelőzés

Ha autóval érkezünk valahova, figyeljük, kik tartózkodnak a közelben, és parkoláskor nézzünk körül, nincs-e valaki a kocsi mellett. Ha gyanús alakot észlelünk, inkább keressünk biztonságosabb helyet. Ha valaki el akarja venni a táskánkat vagy pénztárcánkat, ne a kezébe adjuk – inkább dobjuk el messzire magunktól. Így a támadó a zsákmány után indulhat, mi pedig időt nyerünk a meneküléshez. A testünk legkeményebb pontjai, például a könyök vagy a térd, hatékonyan használhatók közeli támadás ellen.

Különösen veszélyes helyzetek

A parkolók és a lépcsőházak a sötét utcák mellett gyakori helyszínei a városi támadásoknak, főleg este. Ha tehetjük, inkább válasszuk a liftet a lépcső helyett. Ha autóba ülünk, azonnal zárjuk be az ajtókat és induljunk el – ne maradjunk bent hosszasan telefonálni vagy pakolgatni, mert ezzel lehetőséget adunk egy esetleges támadónak.

Ha fegyverrel fenyegetnek, a szakértők szerint a menekülés cikk-cakkban is növeli a túlélési esélyt, mert így nehéz célpontot nyújtunk. Az önvédelmi trénerek szerint különösen fontos, hogy ne mindig akarjunk kedvesek lenni idegenekkel, ha az gyanús helyzetbe sodorna minket. A határozott fellépés sokszor elriasztja a támadót.

A legfontosabb szó: elővigyázatosság

Bár egyes tanácsok drasztikusnak tűnhetnek, az önvédelem lényege a tudatosság és a megelőzés. Ha figyelünk a környezetünkre, elkerüljük az egyedül kószálást veszélyes helyeken, és nem adjunk alkalmat a támadónak, máris sokat tettünk saját biztonságunkért.

Ha veszélyt érzel, használd a paprikaspray-t és azonnal rohanj biztonságos helyre
Kép: AI illusztráció

Extra hasznos tippek önvédelemhez:

  • Telefonos „álhívás”
    Ha gyanús helyzetben érzed magad, tedd a füledhez a telefont és úgy tégy, mintha valakivel beszélnél: „Itt vagy a parkolóban? Mindjárt odaérek!” Ez sok támadót elbizonytalanít.
  • Használjuk a kulcsainkat fegyverként
    Tartsd a kulcsot úgy a kezedben, hogy az ujjaid közül kiálljon – közeli helyzetben ez meglepően hatékony eszköz lehet.
  •  Zajkeltés szándékosan
    A támadók csendet keresnek. Ha gyanús alak közeledik, dobd le a táskád, nyomd meg a kocsiriasztó gombját, vagy üvölts hangosan. A váratlan zaj sokszor elriasztja őket.
  • Használd a cipődet
    Egy kemény sarkú cipő hatásos fegyver lehet: rúgással vagy a sarok használatával komoly fájdalmat tudsz okozni, időt nyerve a meneküléshez.
  • Lift-trükk
    Ha liftbe szállsz gyanús idegennel, állj közel a gombokhoz, így bármelyik emeleten azonnal kiszállhatsz. A pánikgomb megnyomása is figyelmet kelt a biztonsági személyzetnél.
  • Használj hétköznapi tárgyakat
    Esernyő, vízzel teli kulacs, sőt, egy bevásárlószatyor is alkalmas lehet támadó távoltartására. A váratlan ellenállás sokszor elég a meneküléshez.
  • Fejben próbálj ki szituációkat
    Az önvédelmi oktatók szerint sokat segít, ha előre elképzeled, mit tennél adott helyzetben. A gyakorlott reflexek életet menthetnek.
  • Biztonságos „környezet-jelzők”
    Ha rendszeresen egyedül jársz haza, egyezz meg egy baráttal vagy családtaggal, hogy mindig küldesz egy rövid üzenetet, amikor megérkeztél. Ha ez elmarad, tudni fogják, hogy baj lehet.
  • Fény mint fegyver
    Egy erős fényű zseblámpa vagy telefonlámpa közvetlenül a támadó szemébe világítva pillanatokra elvakít – ez elég lehet a meneküléshez.
  • Ne félj furcsának tűnni
    Sok áldozat utólag mondja: „Éreztem, hogy baj lesz, de udvarias akartam lenni.” Inkább tűnj furcsának vagy túl óvatosnak – az életed fontosabb.

 

 

