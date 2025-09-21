szeptember 21., vasárnap

Így fest a pusztuló legendás elmegyógyintézet, az ország második legnagyobb épülete (+ galéria)

Címkék#Lipótmező#OPNI#elmegyógyintézet

Zettl Lajos tervei alapján 1868-ra készült el a mára már legendák övezte OPNI, azaz az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet, ismertebb nevén "Lipótmező". A Parlament után ez Magyarország második legnagyobb épülete.

Veol.hu

A hányatott múltú intézet a kis-hárs-hegyi lejtőn I. Ferenc József rendeletére, Zettl Lajos tervei alapján 1868-ban épült fel. Az OPNI jelenleg elhagyatottan, omladozva áll Lipótmezőn.

Az OPNI 139 évnyi működés után végül 2007-ben zárt be
Fotó: spiral urbex/Facebook

Az intézmény Magyar Királyi Országos Tébolyda néven kezdte meg működését, majd nevét 1898-ban Országos Elme- és Ideggyógyintézetre változtatták. Ezután Lipótmező az elmegyógyintézet szinonimájává vált.

Mi lesz az OPNI sorsa?

Kezdetben 300, majd 500 páciens ápolását tették lehetővé az épületben, ám az ambuláns ellátással együtt ez a beteglétszám az ezredfordulóra megközelítette a 2 ezret. A különböző pszichiátriai kezeléseket jelentős tudományos kutatások egészítették ki. 139 évnyi működés után végül 2007-ben zárt be - írja a spiral urbex Facebook-oldal, amelynek fotósa a nagy múltú épület falai közé is bejutott és több képet is közzétett Lipótmezőről.

Így fest a pusztuló legendás elmegyógyintézet

Fotók: spiral urbex/Facebook

 

