Most rendhagyó lesz az őszi óraátállítás, erre nagyon figyelj!

Az őszi óraátállítás 2025-ben a megszokottnál korábban, október 26-án, vasárnap hajnalban történik. Hajnali 3 órakor az órákat vissza kell állítani 2 órára, így egy órával hosszabb alvásra számíthatunk. Bár elsőre kellemes változásnak tűnik, a szervezetünkre komoly hatással lehet – írja az origo.hu.

Az óraátállítás október 26-án történik, mindenki felkészülhet rá.

Forrás: Pexels

Óraátállítás: hatások a szervezetre

Az alvás-ébrenlét ciklus felborulása miatt az átállás megzavarhatja a melatonin és kortizol egyensúlyát. Lakatos Ágnes természetgyógyász a baon.hu-nak elmondta, hogy ez nemcsak alvászavarokat, hanem fáradékonyságot, koncentrációs nehézségeket, hangulatingadozást, sőt a szív- és érrendszer működésében zavarokat is okozhat. A testi tünetek között gyakran jelentkezik puffadás, emésztési problémák vagy az immunrendszer gyengülése, különösen az időseknél és a krónikus betegséggel élőknél.

Hogyan készüljünk fel?

A kellemetlenségek enyhítésére érdemes pár nappal korábban elkezdeni a felkészülést: korábban kelni, a nap folyamán természetes fényen tartózkodni, este kerülni a képernyőket, koffeint és nehéz ételeket. Ezzel a szervezet könnyebben alkalmazkodik a korábbi átálláshoz, és csökkenthetők az egészségügyi panaszok.

EU-s döntések

Az EU évek óta tárgyal az óraátállítás eltörléséről, de végleges döntés még nem született. A gyakorlat tehát 2025-ben változatlan marad, a téli időszámítás mindenki számára kötelező. Így a felkészülés és a szervezet alkalmazkodása elengedhetetlen, különösen a fiatalok, idősek és krónikus betegséggel élők esetében.