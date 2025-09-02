Most rendhagyó lesz az őszi óraátállítás, erre nagyon figyelj!

szeptember 2., kedd

Az őszi időszámítás idén szokatlanul korán érkezik. Az óraátállítás mindenkit érint, érdemes felkészülni.

Balogh Rebeka

Az őszi óraátállítás 2025-ben a megszokottnál korábban, október 26-án, vasárnap hajnalban történik. Hajnali 3 órakor az órákat vissza kell állítani 2 órára, így egy órával hosszabb alvásra számíthatunk. Bár elsőre kellemes változásnak tűnik, a szervezetünkre komoly hatással lehet – írja az origo.hu.

Az óraátállítás október 26-án történik, mindenki felkészülhet rá. Forrás: pexels
Az óraátállítás október 26-án történik, mindenki felkészülhet rá.
Forrás: Pexels

Óraátállítás: hatások a szervezetre

Az alvás-ébrenlét ciklus felborulása miatt az átállás megzavarhatja a melatonin és kortizol egyensúlyát. Lakatos Ágnes természetgyógyász a baon.hu-nak elmondta, hogy ez nemcsak alvászavarokat, hanem fáradékonyságot, koncentrációs nehézségeket, hangulatingadozást, sőt a szív- és érrendszer működésében zavarokat is okozhat. A testi tünetek között gyakran jelentkezik puffadás, emésztési problémák vagy az immunrendszer gyengülése, különösen az időseknél és a krónikus betegséggel élőknél.

Hogyan készüljünk fel?

A kellemetlenségek enyhítésére érdemes pár nappal korábban elkezdeni a felkészülést: korábban kelni, a nap folyamán természetes fényen tartózkodni, este kerülni a képernyőket, koffeint és nehéz ételeket. Ezzel a szervezet könnyebben alkalmazkodik a korábbi átálláshoz, és csökkenthetők az egészségügyi panaszok.

EU-s döntések

Az EU évek óta tárgyal az óraátállítás eltörléséről, de végleges döntés még nem született. A gyakorlat tehát 2025-ben változatlan marad, a téli időszámítás mindenki számára kötelező. Így a felkészülés és a szervezet alkalmazkodása elengedhetetlen, különösen a fiatalok, idősek és krónikus betegséggel élők esetében.

 

