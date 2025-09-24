szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó tudni

2 órája

Óraátállítás: vigyázz, idén korábban kezdődik a téli időszámítás!

Címkék#óraátállítás 2025#ősz#esemény

2025-ben az őszi óraátállítás október 26-ra esik, ez pedig az elmúlt évek legkorábbi időpontja.

Farkas Réka

Az előző években az óraátállítás október utolsó vasárnapjára esett: 2024-ben október 27-én, 2023-ban október 29-én, 2022-ben pedig október 30-án volt esedékes.

Ismét itt az őszi óraátállítás.
Ismét itt az őszi óraátállítás
Forrás: Pexels-illusztráció

Idén így napkelte és napnyugta egy órával korábban következik be, ami érzékelhető változást hozhat a mindennapok ritmusában és a közlekedésben.

Az óraátállítással járó problémák

Az óraátállítás megszüntetésének kérdése hosszú ideje vita tárgya az Európai Unióban. 2018-ban több mint 4,6 millió polgár nyilatkozott a témában, többségük az eltörlés mellett foglalt állást. Ennek ellenére 2021-ben a tagállamok nem jutottak konszenzusra arról, hogy a téli vagy a nyári időszámítás maradjon. Végül 2025 márciusában az Európai Bizottság visszavonta az eltörlésre tett javaslatát, így az óraátállítás továbbra is része marad életünknek.

Mit tesz testünkkel?

A vélemények megoszlanak hatásairól: A kritikusok szerint megzavarja belső óránkat, fokozhatja az alvászavart és stresszt, sőt egyes kutatások szerint növelheti a közlekedési balesetek kockázatát. Más vizsgálatok viszont arra utalnak, hogy az őszi átállítás előnyös lehet, hiszen egy órával több pihenést biztosít, ami javíthatja a közérzetet és a teljesítményt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu