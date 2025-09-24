Óraátállítás: vigyázz, idén korábban kezdődik a téli időszámítás!

Az előző években az óraátállítás október utolsó vasárnapjára esett: 2024-ben október 27-én, 2023-ban október 29-én, 2022-ben pedig október 30-án volt esedékes.

Ismét itt az őszi óraátállítás

Forrás: Pexels-illusztráció

Idén így napkelte és napnyugta egy órával korábban következik be, ami érzékelhető változást hozhat a mindennapok ritmusában és a közlekedésben.

Az óraátállítással járó problémák

Az óraátállítás megszüntetésének kérdése hosszú ideje vita tárgya az Európai Unióban. 2018-ban több mint 4,6 millió polgár nyilatkozott a témában, többségük az eltörlés mellett foglalt állást. Ennek ellenére 2021-ben a tagállamok nem jutottak konszenzusra arról, hogy a téli vagy a nyári időszámítás maradjon. Végül 2025 márciusában az Európai Bizottság visszavonta az eltörlésre tett javaslatát, így az óraátállítás továbbra is része marad életünknek.

Mit tesz testünkkel?

A vélemények megoszlanak hatásairól: A kritikusok szerint megzavarja belső óránkat, fokozhatja az alvászavart és stresszt, sőt egyes kutatások szerint növelheti a közlekedési balesetek kockázatát. Más vizsgálatok viszont arra utalnak, hogy az őszi átállítás előnyös lehet, hiszen egy órával több pihenést biztosít, ami javíthatja a közérzetet és a teljesítményt.