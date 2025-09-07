szeptember 7., vasárnap

Orbán Kötcsén élőben: a győzelmi terv bemutatkozik

Vasárnap délután a kötcsei Dobozy-kúriában tartják a Polgári Pikniket, amely immár több mint két évtizede a jobboldal legfontosabb szellemi fóruma, és amely minden évben Orbán Viktor szezonnyitó beszédével válik politikai iránytűvé.

Veol.hu

Orbán Viktor miniszterelnök idén először élő közvetítésben osztja meg gondolatait az országgal, a beszéd 16 órakor kezdődik. A központi téma a 2026-os választásokra kidolgozott „győzelmi terv”, amely a kormányfő szerint a következő másfél év munkáját határozza meg. A korábbi piknikeken is fontos iránymutatások születtek: 2009-ben a centrális erőtér elmélete, 2021-ben a stabilitás üzenete, 

Orbán Viktor beszédére figyel az egész ország Forrás: Orbán Viktor/Facebook
Orbán Viktor beszédére figyel az egész ország
Forrás: Orbán Viktor/Facebook

2024-ben a gazdasági semlegesség került előtérbe. A mostani felszólalás országos érdeklődést vált ki. Idén újdonság, hogy Orbán Viktor miniszterelnök kötcsei pikniken elhangzó szavait a közösségi médián keresztül élőben is hallhatjuk, a közvetítés 16 órakor kezdődik. 

Ez történt Orbán Viktor beszéde előtt

Reggeltől nyomon követtük a kötcsei eseményeket, Magyar Péterék agresszív érkezésétől kezdve az igazi polgári piknikes hangulatok. Részletek korábbi cikkünkben

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

Erre számíthatunk Orbán Viktortól

Az Origó szerint ezek lesznek a fő témák ma Kötcsén. 

