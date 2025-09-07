Orbán Kötcsén élőben: a győzelmi terv bemutatkozik

Orbán Viktor miniszterelnök idén először élő közvetítésben osztja meg gondolatait az országgal, a beszéd 16 órakor kezdődik. A központi téma a 2026-os választásokra kidolgozott „győzelmi terv”, amely a kormányfő szerint a következő másfél év munkáját határozza meg. A korábbi piknikeken is fontos iránymutatások születtek: 2009-ben a centrális erőtér elmélete, 2021-ben a stabilitás üzenete,

Orbán Viktor beszédére figyel az egész ország

Forrás: Forrás: Orbán Viktor/Facebook

2024-ben a gazdasági semlegesség került előtérbe. A mostani felszólalás országos érdeklődést vált ki. Idén újdonság, hogy Orbán Viktor miniszterelnök kötcsei pikniken elhangzó szavait a közösségi médián keresztül élőben is hallhatjuk, a közvetítés 16 órakor kezdődik.

Ez történt Orbán Viktor beszéde előtt

