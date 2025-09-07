szeptember 7., vasárnap

1 órája

Orbán Kötcsén élőben: a győzelmi terv bemutatkozik

Címkék#Polgári Piknik#Orbán Viktor#miniszterelnök

Vasárnap délután a kötcsei Dobozy-kúriában tartják a Polgári Pikniket, amely immár több mint két évtizede a jobboldal legfontosabb szellemi fóruma, és amely minden évben Orbán Viktor szezonnyitó beszédével válik politikai iránytűvé.

Veol.hu

Orbán Viktor miniszterelnök idén először élő közvetítésben osztja meg gondolatait az országgal, a beszéd 16 órakor kezdődik. A központi téma a 2026-os választásokra kidolgozott „győzelmi terv”, amely a kormányfő szerint a következő másfél év munkáját határozza meg. A korábbi piknikeken is fontos iránymutatások születtek: 2009-ben a centrális erőtér elmélete, 2021-ben a stabilitás üzenete, 

Orbán Viktor beszédére figyel az egész ország Forrás: Orbán Viktor/Facebook
Orbán Viktor beszédére figyel az egész ország
Forrás: Orbán Viktor/Facebook

2024-ben a gazdasági semlegesség került előtérbe. A mostani felszólalás országos érdeklődést vált ki. Idén újdonság, hogy Orbán Viktor miniszterelnök kötcsei pikniken elhangzó szavait a közösségi médián keresztül élőben is hallhatjuk, a közvetítés 16 órakor kezdődik. 

Ez történt Orbán Viktor beszéde előtt

Reggeltől nyomon követtük a kötcsei eseményeket, Magyar Péterék agresszív érkezésétől kezdve az igazi polgári piknikes hangulatok. Részletek korábbi cikkünkben

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

Nyugat-Európa ma Kelet-Európában van

A kormányfő szerint 

  • az Egyesült Államok szétbontja a jelenlegi ismert világgazdaságot, és a saját gazdaságukat helyben szeretnék fejleszteni, 
  • beismerte, hogy az Európai Unió gyenge, 
  • hogy az orosz-ukrán háborút megnyerte Oroszország, 
  • és hogy nem mindenben lehet behozni Kína előnyét. 

Ennek fényében mi történik Európában, tette fel a kérdést. Orbán Viktor szerint a legfontosabb kérdés, hogy talpra tud-e állni az uniós gazdaság. Mint mondta, a francia és a német belpolitikai és gazdasági helyzetet elnézve aligha. Pozitívan nyilatkozott viszont Lengyelországról, ahol szerinte kezd végetérni az új elnök miatt a liberális hegemónia, ami a Visegrádi Négyekre is jó hatással lehet. Leszögezte: a Nyugatnak bele kell törődnie abba, hogy Vlagyimir Putyin marad Oroszország elnöke, a háborút pedig az oroszok megnyerték.

A kiskakasból sosem lesz nagykakas

Orbán Viktor élesen megkülönböztette egymástól a Fidesz-KDNP-t és a Tisza Pártot. Mint a Magyar Nemzet is idézte őt, az ellenfél titkolózásával szemben a kormányoldal a nyíltságot választotta. 

„Mi mindig azt csináltuk, amit mondtunk, és azt teljesítettük is” – mondta Orbán Viktor, hozzátéve: a beváltott ígéretekből fakadó bizalom hozta el sorozatos választási győzelmeiket, és szerinte a jövőben, a 2026-os választáson is ez lesz a döntő kérdés: kiben lehet bízni?

A miniszterelnök szerint a Tisza Párt nyíltan vállalta, hogy mást tenne kormányon, mint amit most ígér. „A Tisza ezüst tálcán kínálta fel a fejét, fogadjuk el” – fogalmazott,kiemelve, hogy úgy látja, az új párt a „balhépolitikát” képviseli.

− Erre kell felkészülnünk. Ez nevezhetjük kiskakas-politikának. Ott kakaskodás van, melldüllesztés, nagyot mondás. Ott mindig a kiskakas áll a világegyetem középpontjában, de a kiskakasból soha nem lesz nagykakas – utalt a miniszterelnök Magyar Péterre. 

nem bírják cérnával a kudarcot?

Lehet, hogy Ruszin-Szendi Romulusz a gyér érdeklődést nem tudta feldolgozni, ezért vetette latba a testi erejét?

Ruszin-Szendi lökdösődött

Komoly bajba került Ruszin-Szendi Romulusz, miután testi erejét használta a Mandiner újságírója ellen, írja a portál.

Erre számíthatunk Orbán Viktortól

Az Origó szerint ezek lesznek a fő témák ma Kötcsén. 

