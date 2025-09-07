Orbán Viktor vasárnap Kötcsén jelöli ki az évad fő irányait

A kötcsei polgári piknik 2004 óta ad keretet a miniszterelnök évadnyitó beszédének. Orbán Viktor most vasárnap tartja meg idei helyzetértékelését, amelyet először nemcsak a helyszínen, hanem a közösségi médiában élőben is lehet majd követni.

Orbán Viktor kötcsei felszólalása hagyományosan fontos iránytű

Forrás: Orbán Viktor/Facebook

Orbán Viktor beszéde fontos iránytű

A beszédben várhatóan kiemelt szerepet kap a 2026-os országgyűlési választás, az Európai Unió jövője, a háborús helyzet és a magyar gazdaság. Orbán kötcsei felszólalásai mindig stratégiai jelentőségűek, így most is meghatározó üzenetek hangzanak majd el, ahogy a Magyar Nemzet is írta. Oldalunkon percről percre számolunk be a legfontosabb eseményekről. A miniszterelnök beszéde 16 órakor kezdődik majd.