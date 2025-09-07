47 perce
Orbán Viktor vasárnap Kötcsén jelöli ki az évad fő irányait
Kötcse ad otthont vasárnap a Polgári Magyarországért Alapítvány 24. piknikjének. A hagyományosan nagy jelentőségű találkozón Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond és értékeli a jelen politikai helyzetet és a jövőbeni kihívásokat, valamint feladatokat, irányokat jelöl ki. A Veol.hu-n percről percre számolunk be a nap legfontosabb eseményeiről.
A kötcsei polgári piknik 2004 óta ad keretet a miniszterelnök évadnyitó beszédének. Orbán Viktor most vasárnap tartja meg idei helyzetértékelését, amelyet először nemcsak a helyszínen, hanem a közösségi médiában élőben is lehet majd követni.
Orbán Viktor beszéde fontos iránytű
A beszédben várhatóan kiemelt szerepet kap a 2026-os országgyűlési választás, az Európai Unió jövője, a háborús helyzet és a magyar gazdaság. Orbán kötcsei felszólalásai mindig stratégiai jelentőségűek, így most is meghatározó üzenetek hangzanak majd el, ahogy a Magyar Nemzet is írta. Oldalunkon percről percre számolunk be a legfontosabb eseményekről. A miniszterelnök beszéde 16 órakor kezdődik majd.
Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.
Magyar Péter Kötcsére hívja híveit az adóbotrány árnyékában
Vasárnapra Kötcsére hirdetett meg találkozót Magyar Péter, miközben Orbán Viktor a polgári pikniken tartja évadnyitó beszédét. A Tisza Párt vezetője saját rendezvényével próbál reflektorfénybe kerülni, ám közben pártját súlyos támadások érik a kiszivárgott adóemelési tervek miatt. Tarr Zoltán alelnök egy etyeki beszédben elárulta: többkulcsos, progresszív adórendszer bevezetésére készülnek.
A botrány megrendítette a Tisza Párt támogatottságát, emlékeztetett rá a Magyar Nemzet. A kötcsei események miatt a rendőrség és a TEK fokozott biztonsági intézkedéseket vezet be: útlezárások, igazoltatások és járműellenőrzések várhatók egész nap.