szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kihelyezett frakcióülés

1 órája

Orbán Viktor megérkezett Balatonfüredre

Címkék#Orbán Viktor#Fidesz#Balatonfüreden

Szerda este elkezdődött a Fidesz kihelyezett frakcióülése Balatonfüreden, ahol Kontrát Károly, a térség országgyűlési képviselője fogadta a résztvevőket.

Veol.hu

"Ma is folytatódik a frakcióülés, ahol az elkövetkezendő hónapok legfontosabb feladatairól egyeztetünk" - fogalmazott Kontrát Károly a Facebook-bejegyzésében. Orbán Viktor miniszterelnök "esti műszak" címen osztott meg képeket a frakcióülésről. 

Kocsis Máté, Bóka István, Orbán Viktor és Kontrát Károly Balatonfüreden
Kocsis Máté, Bóka István, Orbán Viktor és Kontrát Károly Balatonfüreden
Fotó: Kontrát Károly/Facebook

Orbán Viktor Balatonfüreden

A Fidesz frakcióülésére Balatonfüredre érkezett többek között Orbán Viktor miniszterelnök, Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, Kocsis Máté frakcióvezető és Kubatov Gábor, a Fidesz országos pártigazgatója, alelnöke. 

Navracsics Tibor Kontrát Károllyal 
Fotó: Kontrát Károly/Facebook

Mi továbbra is a békében és egy szuverén Magyarországban hiszünk. Támogatjuk a magyar családokat, a fiatalok életkezdését segítjük és ellenállunk az illegális migrációnak és a brüsszeli háborúpárti nyomásnak! Önökért dolgozunk.

- írta Kontrát Károly.

Kubatov Gábor érkezése
Fotó: Kontrát Károly/Facebook

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu