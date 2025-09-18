1 órája
Orbán Viktor megérkezett Balatonfüredre
Szerda este elkezdődött a Fidesz kihelyezett frakcióülése Balatonfüreden, ahol Kontrát Károly, a térség országgyűlési képviselője fogadta a résztvevőket.
"Ma is folytatódik a frakcióülés, ahol az elkövetkezendő hónapok legfontosabb feladatairól egyeztetünk" - fogalmazott Kontrát Károly a Facebook-bejegyzésében. Orbán Viktor miniszterelnök "esti műszak" címen osztott meg képeket a frakcióülésről.
Orbán Viktor Balatonfüreden
A Fidesz frakcióülésére Balatonfüredre érkezett többek között Orbán Viktor miniszterelnök, Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, Kocsis Máté frakcióvezető és Kubatov Gábor, a Fidesz országos pártigazgatója, alelnöke.
Mi továbbra is a békében és egy szuverén Magyarországban hiszünk. Támogatjuk a magyar családokat, a fiatalok életkezdését segítjük és ellenállunk az illegális migrációnak és a brüsszeli háborúpárti nyomásnak! Önökért dolgozunk.
- írta Kontrát Károly.