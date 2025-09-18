Orbán Viktor megérkezett Balatonfüredre

"Ma is folytatódik a frakcióülés, ahol az elkövetkezendő hónapok legfontosabb feladatairól egyeztetünk" - fogalmazott Kontrát Károly a Facebook-bejegyzésében. Orbán Viktor miniszterelnök "esti műszak" címen osztott meg képeket a frakcióülésről.

Kocsis Máté, Bóka István, Orbán Viktor és Kontrát Károly Balatonfüreden

Fotó: Kontrát Károly/Facebook

Orbán Viktor Balatonfüreden

A Fidesz frakcióülésére Balatonfüredre érkezett többek között Orbán Viktor miniszterelnök, Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, Kocsis Máté frakcióvezető és Kubatov Gábor, a Fidesz országos pártigazgatója, alelnöke.

Navracsics Tibor Kontrát Károllyal

Fotó: Kontrát Károly/Facebook

Mi továbbra is a békében és egy szuverén Magyarországban hiszünk. Támogatjuk a magyar családokat, a fiatalok életkezdését segítjük és ellenállunk az illegális migrációnak és a brüsszeli háborúpárti nyomásnak! Önökért dolgozunk.

- írta Kontrát Károly.