Veszprém vármegye épített öröksége az Országos topográfiai program fókuszában

A Magyar Művészeti Akadémia, az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ által életre hívott program célja Magyarország teljes építészeti örökségének feltérképezése. A kutatás az épületek tudományos értékelését, egységes adatbázisban való rögzítését, valamint egy könyvsorozatban történő publikálását is magában foglalja. A projekt jelentősége abban rejlik, hogy Magyarország így ismét bekapcsolódik a Németországban, Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában évtizedek óta zajló hasonló topográfiai munkákba.

A könyvsorozat bemutatja majd Veszprém és más vármegyék épített örökségét

Kép: sumegvar.hu

Veszprém vármegye az örökségkutatás fókuszban

A program már 2024-ben elkezdődött Veszprém vármegyében, ahol az ajkai és devecseri járások építészeti értékeinek feltárása zajlott. A most induló újabb szakaszban a tapolcai és a sümegi járások kerülnek sorra, így a Bakony és a Balaton-felvidék újabb településeinek öröksége válik kutathatóvá. Ez azért is fontos, mert a térségben számos középkori templom, kastély és népi építészeti emlék található.

Sümeg: a múlt kincsei és a jelen bemutatói

Különösen figyelemre méltó a sümegi járás, ahol a város a váráról, barokk kastélyáról és a püspöki palotáról ismert, de a környező falvak is gazdag épített örökséggel rendelkeznek. A kutatás ráirányítja a figyelmet a térség kulturális értékeire, bemutatva a helyi műemlékek múltját és megőrzésének fontosságát. Jó lehetőséget kínál arra, hogy mindezt rendszerezett formában is feldolgozzák, és a szélesebb közönség elé tárják.

Más vármegyék is bekapcsolódnak

A 2025 augusztusában induló szakaszban nemcsak Veszprém, hanem Fejér vármegye is érintett: a dunaújvárosi és a sárbogárdi járások építészeti feltárása veszi kezdetét. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a tokaji és a sárospataki járások kerülnek sorra, míg Komárom-Esztergom és Heves vármegyében folytatódnak a tavaly megkezdett munkálatok. Így a program egyre nagyobb földrajzi területet ölel fel, regionális szinten is értékelhető eredményeket hozva.

Topográfiai program a vármegyében, Veszprém is szolgáltat új információkat a gyűjtéshez

Kép: veszpreminfo.hu

Nemzetközi kontextusban

Az Országos topográfiai program illeszkedik azokhoz az európai kezdeményezésekhez, amelyek célja az épített örökség tudományos feldolgozása és a közönség számára történő bemutatása. A magyar kutatások eredményei így nemcsak hazai, hanem nemzetközi összehasonlításban is értékelhetővé válnak, erősítve a kulturális örökség megőrzését és bemutatását.