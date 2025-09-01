48 perce
Veszprém vármegye épített öröksége az Országos topográfiai program fókuszában
Újabb vármegyék és járások épített örökségének feltárásával folytatódik a földtudományi projekt. A kutatás 2025 augusztusától Veszprém vármegyében a tapolcai és a sümegi járásokra is kiterjed, ezzel párhuzamosan több más régióban is megkezdődnek a dokumentációs munkák.
A Magyar Művészeti Akadémia, az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ által életre hívott program célja Magyarország teljes építészeti örökségének feltérképezése. A kutatás az épületek tudományos értékelését, egységes adatbázisban való rögzítését, valamint egy könyvsorozatban történő publikálását is magában foglalja. A projekt jelentősége abban rejlik, hogy Magyarország így ismét bekapcsolódik a Németországban, Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában évtizedek óta zajló hasonló topográfiai munkákba.
Veszprém vármegye az örökségkutatás fókuszban
A program már 2024-ben elkezdődött Veszprém vármegyében, ahol az ajkai és devecseri járások építészeti értékeinek feltárása zajlott. A most induló újabb szakaszban a tapolcai és a sümegi járások kerülnek sorra, így a Bakony és a Balaton-felvidék újabb településeinek öröksége válik kutathatóvá. Ez azért is fontos, mert a térségben számos középkori templom, kastély és népi építészeti emlék található.
Sümeg: a múlt kincsei és a jelen bemutatói
Különösen figyelemre méltó a sümegi járás, ahol a város a váráról, barokk kastélyáról és a püspöki palotáról ismert, de a környező falvak is gazdag épített örökséggel rendelkeznek. A kutatás ráirányítja a figyelmet a térség kulturális értékeire, bemutatva a helyi műemlékek múltját és megőrzésének fontosságát. Jó lehetőséget kínál arra, hogy mindezt rendszerezett formában is feldolgozzák, és a szélesebb közönség elé tárják.
Más vármegyék is bekapcsolódnak
A 2025 augusztusában induló szakaszban nemcsak Veszprém, hanem Fejér vármegye is érintett: a dunaújvárosi és a sárbogárdi járások építészeti feltárása veszi kezdetét. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a tokaji és a sárospataki járások kerülnek sorra, míg Komárom-Esztergom és Heves vármegyében folytatódnak a tavaly megkezdett munkálatok. Így a program egyre nagyobb földrajzi területet ölel fel, regionális szinten is értékelhető eredményeket hozva.
Nemzetközi kontextusban
Az Országos topográfiai program illeszkedik azokhoz az európai kezdeményezésekhez, amelyek célja az épített örökség tudományos feldolgozása és a közönség számára történő bemutatása. A magyar kutatások eredményei így nemcsak hazai, hanem nemzetközi összehasonlításban is értékelhetővé válnak, erősítve a kulturális örökség megőrzését és bemutatását.
Örökségünk megőrzése közös ügyünk
A program hozzájárul ahhoz, hogy a jövő generációi is hiteles képet kapjanak a hazai építészet sokszínűségéről. Legyen szó a Sümegi vár évszázados falairól, egy bakonyi falu templomáról vagy a dunaújvárosi modern építészet emlékeiről, az összegyűjtött tudás segít a múlt értékeinek megőrzésében és a kulturális identitás erősítésében.
