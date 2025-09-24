szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Dalostalálkozó

43 perce

Őrzik nemzetiségi hagyományaikat

Címkék#Grőberné Adorján Renáta#magyarpolányi#ajkarendeki#hagyomány#iskola#dal#tánc

Német nemzetiségi napot és dalostalálkozót tartott a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat a napokban. A műsorban a helyi gyerekek is szerepeltek.

Tisler Anna

A találkozón elhangzott, a német nemzetiségi közösségnek fontos, hogy a következő generációk is megismerjék elődeik nyelvét és kultúráját. 

Az ajkarendeki dalosok is szerepeltek Grőberné Adorján Renáta vezetésével
Fotó: Tisler Anna

A hagyományokkal való ismerkedést az óvodában kezdik, majd az iskolában folytatják. A nyelv, a dalok és a táncok közvetítésével ápolhatják, továbbadhatják és megőrizhetik értékeiket. A Zöld Élet Házában a helyi általános iskola harmadikosainak műsorával kezdődött a délután, majd az óvodások és az iskola felső tagozatosainak énekkara következett. Szerepelt a gánti nemzetiségi dalkör, az ajkarendeki kórus, a magyarpolányi kórus és vegyes kar. 

A szervezők a résztvevőket magyarpolányi színes kaláccsal és borlevessel kínálták. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu