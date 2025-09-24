43 perce
Őrzik nemzetiségi hagyományaikat
Német nemzetiségi napot és dalostalálkozót tartott a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat a napokban. A műsorban a helyi gyerekek is szerepeltek.
A találkozón elhangzott, a német nemzetiségi közösségnek fontos, hogy a következő generációk is megismerjék elődeik nyelvét és kultúráját.
A hagyományokkal való ismerkedést az óvodában kezdik, majd az iskolában folytatják. A nyelv, a dalok és a táncok közvetítésével ápolhatják, továbbadhatják és megőrizhetik értékeiket. A Zöld Élet Házában a helyi általános iskola harmadikosainak műsorával kezdődött a délután, majd az óvodások és az iskola felső tagozatosainak énekkara következett. Szerepelt a gánti nemzetiségi dalkör, az ajkarendeki kórus, a magyarpolányi kórus és vegyes kar.
A szervezők a résztvevőket magyarpolányi színes kaláccsal és borlevessel kínálták.