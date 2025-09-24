Félelmetes fogú őslény-halakat találtak Sümegen

A sümegi kőfejtőkben megint igazi őslénytani különlegességre bukkantak: a késő kréta korból származó, majdnem félméteres halcsontok kerültek elő. Ezek az őslény halak a Pycnodontiformes nevű, kihalt csoporthoz tartoztak, és jóval nagyobbra nőttek, mint az Iharkúton talált rokonaik. A tudósok szerint a méretkülönbség oka az eltérő környezetben keresendő: Sümegen egy táplálékban gazdag, sós tengeri élőhely várta őket, míg Iharkúton egy folyóban kellett boldogulniuk, kevesebb élelemmel és több ragadozóval.

A kutatók különleges őslény-maradványokat tártak fel a sümegi kőfejtők késő kréta kori üledékeiben

Fotó: S zabó és mtsai

Őslények nyomára bukkantak Sümegen

A Pycnodontiformes halak a középső triásztól egészen a késő eocénig élték virágkorukat. Oldalról lapított, gyakran ovális testük néhány centiméterestől akár két méteresig terjedhetett, és világszerte megtalálhatók voltak tengerekben, félsós és édesvízi élőhelyeken. Fogazatuk gömbölyded, erősen zománcozott, mozsárra emlékeztető szerkezetű volt, amely tökéletesen alkalmazkodott a kagylók, rákok és más kemény héjú állatok feltöréséhez. Ez a specializáció jelentős mértékben hozzájárult hosszú evolúciós sikerükhöz.

A sümegi leletek testhossza elérte az 52 centimétert, szemben az iharkúti példányok 27 centiméteres maximális méretével. A tudósok szerint ez a jelentős eltérés arra mutat rá, hogy a környezeti tényezők a táplálékkínálat, a ragadozók jelenléte vagy hiánya alapvetően befolyásolják egy-egy faj testméretének alakulását. Ez a jelenség párhuzamba állítható a szigeteken ismert törpenövekedéssel is, ahol a korlátozott erőforrások kisebb termethez vezetnek.

A kutatás eredményeit nemzetközi együttműködésben dolgozták fel: Szabó Márton mellett Haas János geológus (ELTE) és John Joseph Cawley paleontológus (Bécsi Természettudományi Múzeum) is társszerzője volt annak a tanulmánynak, amely a Neues Jahrbuch für Paläontologie című szakfolyóiratban jelent meg.

