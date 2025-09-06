szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Életmentés

1 órája

Összeesett egy idős nő a bolhapiacon, járókelők mentették meg az életét

Címkék#összeesett#segítség#idős nő#Országos Mentőszolgálat

Farkas Réka

Egy idős asszony egy Zala vármegyei bolhapiacon vásárolt, amikor váratlanul rosszul lett és összeesett a standok között.

A standok között összeesett az idős nő.
A piaci standok között összeesett az idős nő
Forrás: Országos Mentőszolgálat

Hirtelen összeesett

A jelenlévők nem estek pánikba: több szemtanú azonnal a segítségére sietett, és mentőt hívtak. A mentésirányító irányításával gyorsan kiderült, hogy a nő már nem lélegzik, így a bejelentők a telefonos instrukciókat követve azonnal megkezdték az újraélesztést.

Néhány percen belül megérkezett az esetkocsi, a kiérkező mentők átvették az életmentést, és a gyors, szakszerű ellátásnak köszönhetően a beavatkozás sikerrel járt. A hölgy állapota stabilizálódott, így a helyszínen történt életmentés után kórházba szállították. Az eset jól mutatja, mennyire fontos a járókelők azonnali és bátor fellépése, hiszen a gyors segítségnyújtás és az együttműködés életet menthet - írja az OMSZ.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu