Összeesett egy idős nő a bolhapiacon, járókelők mentették meg az életét

Egy idős asszony egy Zala vármegyei bolhapiacon vásárolt, amikor váratlanul rosszul lett és összeesett a standok között.

A piaci standok között összeesett az idős nő

Forrás: Országos Mentőszolgálat

Hirtelen összeesett

A jelenlévők nem estek pánikba: több szemtanú azonnal a segítségére sietett, és mentőt hívtak. A mentésirányító irányításával gyorsan kiderült, hogy a nő már nem lélegzik, így a bejelentők a telefonos instrukciókat követve azonnal megkezdték az újraélesztést.

Néhány percen belül megérkezett az esetkocsi, a kiérkező mentők átvették az életmentést, és a gyors, szakszerű ellátásnak köszönhetően a beavatkozás sikerrel járt. A hölgy állapota stabilizálódott, így a helyszínen történt életmentés után kórházba szállították. Az eset jól mutatja, mennyire fontos a járókelők azonnali és bátor fellépése, hiszen a gyors segítségnyújtás és az együttműködés életet menthet - írja az OMSZ.