Mesél az őszi szél

Címkék#hőmérséklet#hangulat#villámok#erő#zápor

Ősszel mindig különös izgalommal figyelem az időjárást. Ahogy a levelek hullani kezdenek, a szelek egyre hevesebbek, és a viharok hirtelen csapnak le a tájra. Számomra ezek az őszi viharok egyszerre ijesztőek és lenyűgözőek: a szél süvítése, az eső ritmikus dobolása az ablakon, a villámok fényjátéka mind azt érzékelteti, hogy a természet nem ismer kompromisszumot.

Titzl Vivien

Ahogy az ősz beköszönt, egyre gyakrabban tapasztaljuk a természet erejét: a szeptemberi és októberi napokon hatalmas viharok söpörnek végig a tájon. Sokszor állok az ablaknál, bámulom a házak felett tomboló szelet, és közben elgondolkodom, mennyire kiszolgáltatottak vagyunk mi, emberek a természet erejével szemben. Egy kidőlt fa, egy átlendülő ág vagy a hirtelen jött zápor emlékeztet arra, hogy mindig érdemes tisztelettel és felkészülten élni.

Az ősz tombolása: nagy viharok és hirtelen érkező szelek
Forrás: depositphotos.com

Ősz a város felett: mikor a szelek és záporok elkapnak

Ugyanakkor van valami nyugtató is ezekben a pillanatokban: a villámok fényében, a sötét felhők mögött, az eső illatában valahogy minden apró gondom eltűnik. Az őszi viharok emlékeztetnek arra, hogy a természet egyszerre lehet veszélyes és csodálatos, és hogy néha jó megállni, figyelni, és csak hagyni, hogy a szél és az eső meséljen nekünk.

 

