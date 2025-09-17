szeptember 17., szerda

„Itt van az ősz, itt van újra”

Szelfizz rongybabával! – őszi dekorációk az út mentén

Címkék#Bében#szalmabáb#dekoráció#szüreti felvonulás

Bében már javában zajlik a készülődés a hagyományos szüreti felvonulásra. A település utcáin és portáin egyre több helyen bukkannak fel az őszi dekorációk, amelyek nemcsak a szüreti ünnep közeledtét hirdetik, hanem igazi közösségi élményt is nyújtanak a helyieknek és az ide érkezőknek.

Haraszti Gábor

Bében az egyik legfigyelemreméltóbb kompozíció szalmabábokkal, kukoricaszárral és tökökkel idézi meg a falusi ősz meghittségét. Az őszi dekorációk nemcsak szemet gyönyörködtetőek, hanem üzenetet is hordoznak: a közösség összefogását, a hagyományok tiszteletét és az őszi betakarítás örömét.

Őszi dekorációk és szüreti felvonulás Bében – hagyomány és közösség ünnepe
Az őszi dekorációk már a faluba érve fogadják a vendégeket
Fotó: Haraszti Gábor

Az őszi dekorációk turista látványosságok lesznek

A szalmabábok mellett felállított installációk a humor és a játékosság szimbólumai, amelyek jókedvet csempésznek a mindennapokba. A helyiek elmondása szerint a szüreti felvonulás évek óta a falu egyik legnagyobb közösségi eseménye. Nemcsak a szőlő és a bor ünnepléséről szól, hanem arról is, hogy együtt legyen a falu apraja-nagyja, vendégeket fogadjanak, és megmutassák: a hagyományok életben tartása közösséget formáló erő.

Kreatív őszi dekorációk az út mentén

Fotók: Haraszti Gábor/Napló

A falusi porták előtt felállított díszítések nemcsak fotótémát kínálnak, hanem a vidék hangulatát, értékeit és szerethetőségét is hirdetik, nem véletlen, hogy sok átutazó áll meg egy-egy porta előtt és készít szelfit.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
