Szelfizz rongybabával! – őszi dekorációk az út mentén
Bében már javában zajlik a készülődés a hagyományos szüreti felvonulásra. A település utcáin és portáin egyre több helyen bukkannak fel az őszi dekorációk, amelyek nemcsak a szüreti ünnep közeledtét hirdetik, hanem igazi közösségi élményt is nyújtanak a helyieknek és az ide érkezőknek.
Bében az egyik legfigyelemreméltóbb kompozíció szalmabábokkal, kukoricaszárral és tökökkel idézi meg a falusi ősz meghittségét. Az őszi dekorációk nemcsak szemet gyönyörködtetőek, hanem üzenetet is hordoznak: a közösség összefogását, a hagyományok tiszteletét és az őszi betakarítás örömét.
Az őszi dekorációk turista látványosságok lesznek
A szalmabábok mellett felállított installációk a humor és a játékosság szimbólumai, amelyek jókedvet csempésznek a mindennapokba. A helyiek elmondása szerint a szüreti felvonulás évek óta a falu egyik legnagyobb közösségi eseménye. Nemcsak a szőlő és a bor ünnepléséről szól, hanem arról is, hogy együtt legyen a falu apraja-nagyja, vendégeket fogadjanak, és megmutassák: a hagyományok életben tartása közösséget formáló erő.
Kreatív őszi dekorációk az út menténFotók: Haraszti Gábor/Napló
A falusi porták előtt felállított díszítések nemcsak fotótémát kínálnak, hanem a vidék hangulatát, értékeit és szerethetőségét is hirdetik, nem véletlen, hogy sok átutazó áll meg egy-egy porta előtt és készít szelfit.