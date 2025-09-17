Szelfizz rongybabával! – őszi dekorációk az út mentén

Bében az egyik legfigyelemreméltóbb kompozíció szalmabábokkal, kukoricaszárral és tökökkel idézi meg a falusi ősz meghittségét. Az őszi dekorációk nemcsak szemet gyönyörködtetőek, hanem üzenetet is hordoznak: a közösség összefogását, a hagyományok tiszteletét és az őszi betakarítás örömét.

Az őszi dekorációk már a faluba érve fogadják a vendégeket

Fotó: Haraszti Gábor

Az őszi dekorációk turista látványosságok lesznek

A szalmabábok mellett felállított installációk a humor és a játékosság szimbólumai, amelyek jókedvet csempésznek a mindennapokba. A helyiek elmondása szerint a szüreti felvonulás évek óta a falu egyik legnagyobb közösségi eseménye. Nemcsak a szőlő és a bor ünnepléséről szól, hanem arról is, hogy együtt legyen a falu apraja-nagyja, vendégeket fogadjanak, és megmutassák: a hagyományok életben tartása közösséget formáló erő.