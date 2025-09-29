szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

Mai évfordulók
Őszi hangulat

2 órája

Őszi színekbe öltözött Veszprém, képgalériánkban mutatjuk a legszebb pillanatokat!

Címkék#természet#pillanat#Veszprémet#bokor#hajnal

A természet most mutatja meg legszínesebb arcát: fotósunk, Fülöp Ildikó lencsevégre kapta az őszi Veszprémet, ahogy aranysárga lombok, ködös hajnalok és vöröslő bokrok öltöztetik új ruhába a várost.

Bogdán Katalin

Ahogy rövidülnek a nappalok és hűvösebb szelek járják a Dunántúl utcáit, a táj lassan átalakul. Az ősz varázsa ilyenkor nemcsak a természet szerelmeseit, hanem a fotósokat is megihleti. Nem véletlen, hogy fotósunk is kamerához nyúlt, hogy megörökítse a szezon legszebb arcát, falevelek, bokrok és történelmi épületek ölelésében. A képgalériában megelevenedik, hogyan fest az aranyló évszak a vármegye legismertebb pontjain. A Veszprémi vár tornya mögött felszálló reggeli köd, a bíborvörös bicskebokor, a parkokat szegélyező színpompás falevelek mind-mind az őszi hangulatot erősítik, azt az érzést, hogy érdemes megállni egy pillanatra, és csak szemlélődni.

Őszi hangulatban Veszprém – galériánkban a legszebb pillanatok
Őszi hangulatban Veszprém – galériánkban a legszebb pillanatok
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Őszi hangulatban Veszprém – galériánkban a legszebb pillanatok

Az ősz minden napja más: a színek hol élénkebbek, hol fakóbbak, mégis minden pillanatban ott rejlik az elmúlás szépsége. A fotók között barangolva ezt a finom változást is észrevehetjük. Gyönyörűen fest a természet a város szívében és peremén, olyan részletekre bukkanhatunk, amik talán fel sem tűnnek egy egyszerű séta közben. Nézd meg galériánkat, és add át magad az őszi Veszprém csendes varázsának!

Őszi színekbe öltözött Veszprém – képgalériánkban mutatjuk a legszebb pillanatokat

Fotók: Fülöp Ildikó/Napló

 

 

