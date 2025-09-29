2 órája
Őszi színekbe öltözött Veszprém, képgalériánkban mutatjuk a legszebb pillanatokat!
A természet most mutatja meg legszínesebb arcát: fotósunk, Fülöp Ildikó lencsevégre kapta az őszi Veszprémet, ahogy aranysárga lombok, ködös hajnalok és vöröslő bokrok öltöztetik új ruhába a várost.
Ahogy rövidülnek a nappalok és hűvösebb szelek járják a Dunántúl utcáit, a táj lassan átalakul. Az ősz varázsa ilyenkor nemcsak a természet szerelmeseit, hanem a fotósokat is megihleti. Nem véletlen, hogy fotósunk is kamerához nyúlt, hogy megörökítse a szezon legszebb arcát, falevelek, bokrok és történelmi épületek ölelésében. A képgalériában megelevenedik, hogyan fest az aranyló évszak a vármegye legismertebb pontjain. A Veszprémi vár tornya mögött felszálló reggeli köd, a bíborvörös bicskebokor, a parkokat szegélyező színpompás falevelek mind-mind az őszi hangulatot erősítik, azt az érzést, hogy érdemes megállni egy pillanatra, és csak szemlélődni.
Az ősz minden napja más: a színek hol élénkebbek, hol fakóbbak, mégis minden pillanatban ott rejlik az elmúlás szépsége. A fotók között barangolva ezt a finom változást is észrevehetjük. Gyönyörűen fest a természet a város szívében és peremén, olyan részletekre bukkanhatunk, amik talán fel sem tűnnek egy egyszerű séta közben. Nézd meg galériánkat, és add át magad az őszi Veszprém csendes varázsának!
Őszi színekbe öltözött Veszprém – képgalériánkban mutatjuk a legszebb pillanatokatFotók: Fülöp Ildikó/Napló