Őszi színekbe öltözött Veszprém, képgalériánkban mutatjuk a legszebb pillanatokat!

Ahogy rövidülnek a nappalok és hűvösebb szelek járják a Dunántúl utcáit, a táj lassan átalakul. Az ősz varázsa ilyenkor nemcsak a természet szerelmeseit, hanem a fotósokat is megihleti. Nem véletlen, hogy fotósunk is kamerához nyúlt, hogy megörökítse a szezon legszebb arcát, falevelek, bokrok és történelmi épületek ölelésében. A képgalériában megelevenedik, hogyan fest az aranyló évszak a vármegye legismertebb pontjain. A Veszprémi vár tornya mögött felszálló reggeli köd, a bíborvörös bicskebokor, a parkokat szegélyező színpompás falevelek mind-mind az őszi hangulatot erősítik, azt az érzést, hogy érdemes megállni egy pillanatra, és csak szemlélődni.

Őszi hangulatban Veszprém – galériánkban a legszebb pillanatok

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Az ősz minden napja más: a színek hol élénkebbek, hol fakóbbak, mégis minden pillanatban ott rejlik az elmúlás szépsége. A fotók között barangolva ezt a finom változást is észrevehetjük. Gyönyörűen fest a természet a város szívében és peremén, olyan részletekre bukkanhatunk, amik talán fel sem tűnnek egy egyszerű séta közben. Nézd meg galériánkat, és add át magad az őszi Veszprém csendes varázsának!