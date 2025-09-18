34 perce
Őszi hétvégi élmények Badacsonyban és környékén
Szeptember harmadik hétvégéjén igazi élmények várják a látogatókat Badacsonyban és környékén. Az őszi programkínálat szól a gasztronómia, a borok, a történelem és a természet szerelmeseinek.
Szeptember harmadik hétvégéje igazi csemege lesz mindazoknak, akik szeretik a gasztronómiát, a történelmet és a jó borokat. Badacsony és környéke őszi programokkal várja a látogatókat, ahol a finom falatok, a borospincék hangulata és a különleges séták egyaránt garantálják a kikapcsolódást.
Őszi programok várnak Badacsonyban
Édes csábítás – Guba hétvége a La Tène-ben
Szeptember 20–21-én Badacsonyban édes ízek uralják a hétvégét. A La Tène vendéglő különleges gubaválasztékkal készül: pisztácia, mák–vanília, csoki–mogyoró – mind frissen, meleg sodóval tálalva. Ez az élmény csak két napig elérhető, így érdemes időben beiktatni a programba.
Bortúra Badacsonyban
Szeptember 20-án a Badacsonyi borvidék gazdag hagyományaiba szakvezetett bortúra enged betekintést. A résztvevők három pincészetben (Istvándy Borműhely, Borbély Borterasz, Éliás Birtok) kóstolhatják meg a vulkanikus talaj különlegességeit tükröző borokat. A túra során nemcsak az ízek, hanem a balatoni panoráma is felejthetetlen élményt nyújt.
Szigligeti várnéző séta
Szeptember 21-én a történelem szerelmeseit a Szigligeti Vár titkai várják. A vezetett túra során a kelták, a rómaiak és a középkor világa kel életre, miközben a vár romjai között barangolva évszázadokat utazhatunk vissza az időben. A könnyű túra mindössze 1 kilométer, így családok számára is ideális hétvégi program.
Élményszüret a Pátzay Borbirtokon
Szeptember 21-én a Pátzay Borbirtok szüreti forgataga várja a vendégeket. A nap során szőlőszedés, pincelátogatás, ebéd, borkóstoló és vidám közös bográcsozás teszi teljessé az élményt. Aki szeretné testközelből átélni az őszi szüret hangulatát, itt biztosan megtalálja.
Rendhagyó vasúti séta Tapolcán
Szeptember 27-én a Turizmus Világnapja alkalmából különleges nosztalgiaélmény várja a látogatókat. A Tapolcai Vasútállomáson egykori és jelenlegi vasutasok kalauzolnak végig a kiállításon, bepillantást engedve a Nohab „Négyeske” belsejébe és a zárt emeleti gyűjteménybe is. A séta ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött – igazi vasútrajongóknak kihagyhatatlan.
Akár édesszájú vagy, akár a borok rajongója, netán a történelem és a vasút világa vonz, ezen a hétvégén Badacsony és környéke mindenkit tartogat valami különlegessel.