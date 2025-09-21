szeptember 21., vasárnap

Változékony napok a kertben: ősszel készüljünk a tavaszra

Az ősz első hónapja sok titkot rejt a kertben. A metszés, a vetés és a talaj gondozása most különös jelentőséget kap, mert ezek adják meg az alapot a jövő évi bőséghez.

Balogh Rebeka

Az őszi kertgondozás a kertészkedés egyik legfontosabb időszaka. A talajlazítás, a rózsák őszi metszése, a friss vetés és a gyümölcsfák gondozása mind hozzájárulnak ahhoz, hogy tavasszal egészséges és termékeny kert várja a gazdáját – írta a mindmegette.hu.

Az őszi kert ápolása szeptemberben meghatározza a következő év sikerét. Forrás: pexels
Az őszi kert ápolása szeptemberben meghatározza a következő év sikerét.
Forrás: pexels

Talaj és növényápolás az őszi kertben

A nyár után sok helyen tömörödött, kiszáradt föld marad. Ilyenkor nem szabad teljesen felforgatni, elég a felső réteget fellazítani, hogy a víz és a tápanyag könnyebben bejusson. A füves területeken a gyepszellőztetés és a káliumban gazdag őszi trágyázás erősíti a gyepet a hideg hónapokra. A kertészkedés kezdőknek is itt jó alkalom: a kisebb ágyások rendbetétele egyszerű, látványos eredményt ad.

Szeptemberben a rózsáknál jöhet egy kisebb formaigazítás: az elhalt vagy túl hosszú ágakat ilyenkor célszerű eltávolítani. A nagyobb metszést majd tavasszal kell elvégezni. Az őszi gyümölcsös kert ápolásához hozzátartozik a beteg hajtások levágása és a télre való felkészítés. A növényvédelem része lehet a permetezés is, amely segít a kórokozók és a hideg elleni védekezésben.

Vetés és ültetés szeptemberben

A őszi kert ültetés idején még bőven lehet hasznot húzni az évből: saláta, spenót, retek ilyenkor kerülhet a földbe. A hagymás virágok – tulipán, nárcisz, krókusz – szintén szeptemberben találnak ideális helyet, hogy tavasszal színt vigyenek a kertbe. Aki a bio kertészkedés híve, zöldtrágyát is vethet, amely gazdagítja a talajt és felkészíti a következő idényre.

Őszi munkák a kertben

A szeptemberi őszi munkák kert szakaszában a gyomlálás, a komposzt előkészítése és a kert őszi ásás is fontos feladat. A rendszeres kertápolás biztosítja, hogy tavasszal a most gondosan rendezett ágyásokból egy valóban csodás őszi kert emléke maradjon, amely újra életre kel.

 

