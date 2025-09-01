2 órája
Nem csak 200 éves bálja élteti ezt a balatoni várost, robbantjuk az őszi romantikát!
Ez a Balaton-parti város nem szűkölködik látnivalókban. Ha egy őszi kirándulás erejéig látogatnál Balatonfüredre, akkor mondjuk, miket nézz meg garantáltan.
Balatonfüredről elsőre talán mindenkinek a 200 éves múlttal rendelkező Anna-bál jut eszébe. Azonban az egyik, ha nem a legszebb Balaton-parti város nem csak erről, hanem számos látnivalóról is nevezetes és ismert. Egy őszi kirándulás Balatonfüreden szinte annyi lehetőséget kínál, mint égen a csillag. A nyártól búcsúzva, most ehhez hoztunk nektek kihagyhatatlan ötleteket. Mi előre szóltunk, ezeket imádni fogjátok.
Virágzó élet minden nap az ország leghatalmasabb sorfalai között
Az egyik legszebb balatoni sétány a füredi Tagore sétány, ahol az év szinte minden napján nyüzsög az élet. Különös tekintettel az augusztusra, ugyanis ekkor tartják a Balatonfüredi Borheteket. Ugyan ebből a közkedvelt programból már csak napok vannak hátra, azonban a sétány ősszel is pazar kikapcsolódási lehetőséget nyújt. A hatalmas platánfák között hangulatos sétát tehetünk. A sétány majd' 1 kilométer hosszú, az Esterházy-strandtól indul és a Vitorlázeum épületéig tart.
Léleknyugtató séta a Tagore sétányonFotók: Fülöp Ildikó/Napló
Őszi kirándulásra hív a Balaton
A Tagore sétány körül számtalan látnivaló és program vár ősszel is. Például itt található a Bodorka Balaton Vízivilág Látogatóközpont, amely a Balaton élővilágát mutatja be. Gyógyvizet rejtő forrásokkal is találkozhatunk a környéken, ilyen például a Kossuth Lajos-forrás. Ha már itt időzik az ember, akkor érdemes az itt található szobrokat is megtekinteni.
A Vitorlás téren átható a Bujtor István szobor, amely a híres magyar rendezőnek állít emléket. A Balatonfüredi Hajóállomás mellett pedig a halász és a révész szobrát csodálhatjuk meg. Apropó, hajóállomás, ősszel is pompás családi program lehet egy hajókázás a magyar tengeren, ugyanis az utószezonban is indulnak kirándulóhajók.
Innen az Óperenciás-tengeren túlra is ellátsz
Balatonfüreden ősszel a természet is csalogat olyan túrákkal, útvonalakkal és kilátókkal, amelyekbe pillanatok alatt beleszeret az ember. Ha Balatonfüreden jársz és a természetbe vágysz, akkor még véletlenül se hagyd ki a Kiserdőt, amely 9,5 hektáros parkként vár természeti csodákkal tűzdelve.
Szintén érdemes megnézni a Lóczy-barlangot, amely nem csak önmagában, a környéke is számtalan élményt és látnivalót, ingyenes túralehetőséget kínál. Innen vezet út például a Tamás-hegyi kilátóhoz, amely felejthetetlen panorámával kecsegtet. A Koloska-völgy pedig tanösvénnyel és forrásokkal tűzdelt kirándulásra csalogat. A Koloska-völgyi Vadasparkban pedig ingyen tekinthetjük meg az itthon gyakran előforduló vadfajokat.
5 meglepő tévhit Balatonfüredről – amit valószínűleg a helyiek is elhittek
A Balatonfüred melletti hegyvonulat egyik közkedvelt pontja a Száka-hegy, ahol a Gapa Terasz kilátóként magasodik minden fölé. Innen az egész Balatont belátjuk.
Amiket nem érdemes kihagyni, ha Balatonfüreden jársz
- Tagore sétány
- Vitorlázeum
- Bodorka Balaton Vízivilág Látogatóközpont
- Kossuth Lajos-forrás
- Balatonfüredi Hajóállomás
- Bujtor István szobor
- Halász és a révész szobor
- Kiserdő
- Lóczy-barlang
- Tamás-hegy
- Koloska-völgy
- Koloska-völgyi Vadaspark
- Száka-hegy
- Gapa Terasz