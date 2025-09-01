Nem csak 200 éves bálja élteti ezt a balatoni várost, robbantjuk az őszi romantikát!

Balatonfüredről elsőre talán mindenkinek a 200 éves múlttal rendelkező Anna-bál jut eszébe. Azonban az egyik, ha nem a legszebb Balaton-parti város nem csak erről, hanem számos látnivalóról is nevezetes és ismert. Egy őszi kirándulás Balatonfüreden szinte annyi lehetőséget kínál, mint égen a csillag. A nyártól búcsúzva, most ehhez hoztunk nektek kihagyhatatlan ötleteket. Mi előre szóltunk, ezeket imádni fogjátok.

Egy őszi kirándulás tökéletes helyszíne lehet Balatonfüred

Fotó: Penovác Károly / Forrás: Napló

Virágzó élet minden nap az ország leghatalmasabb sorfalai között

Az egyik legszebb balatoni sétány a füredi Tagore sétány, ahol az év szinte minden napján nyüzsög az élet. Különös tekintettel az augusztusra, ugyanis ekkor tartják a Balatonfüredi Borheteket. Ugyan ebből a közkedvelt programból már csak napok vannak hátra, azonban a sétány ősszel is pazar kikapcsolódási lehetőséget nyújt. A hatalmas platánfák között hangulatos sétát tehetünk. A sétány majd' 1 kilométer hosszú, az Esterházy-strandtól indul és a Vitorlázeum épületéig tart.