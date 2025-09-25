Lopakodva kúszik le az utakra a köd, életveszélyes lehet a közlekedés a Bakonyban (+ videó, képek)!

Őszi köd: A reggeli autózások egyre kockázatosabbá válnak, hiszen nemcsak a köd nehezíti a vezetést, hanem a párás szélvédők, a lehulló falevelek miatti csúszós útburkolat és a korán beköszöntő sötétség is. A hatóságok szerint a következő hetekben mindennapossá válhatnak az alacsony látótávolságú időszakok, ezért nem árt felkészülten útnak indulni.

Őszi köd, veszélyes reggelek a Bakonyban

Fotó: veol.hu

A Veszprém vármegyei rendőrség közleményben kérte az autósokat, hogy az őszi időjárás változásaihoz igazítsák vezetési szokásaikat. A sűrű köd jelentősen rontja a látási viszonyokat, különösen reggelente és a naplemente utáni órákban, amikor a látótávolság gyakran néhány méterre csökkenhet. A ködös környezetben nemcsak a járművek, de a gyalogosok és kerékpárosok is szinte láthatatlanná válnak.

A hatóság szerint kiemelten fontos a megfelelő világítás használata, a követési távolság betartása, valamint az alacsonyabb sebesség választása – különösen az erdős útszakaszokon és a kanyargós bakonyi utakon. A lehullott falevelek is komoly csúszásveszélyt jelentenek, főleg ha nedves az aszfalt – írja a Veszprém vármegyei rendőrség.

A közlekedésbiztonság megőrzése érdekében a rendőrök folyamatosan ellenőrzik a világítóberendezések működését és a járművek műszaki állapotát. A közlekedőknek pedig azt tanácsolják, hogy indulás előtt mindig ellenőrizzék az ablakokat, tükröket, és szükség esetén töröljék le a párát, hogy ne csak ők lássanak jól, de őket is időben észrevegyék mások.