szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Lopakodva kúszik le az utakra a köd, életveszélyes lehet a közlekedés a Bakonyban (+ videó, képek)!

Címkék#életveszélyes#Bakonyban#útszakasz#ősz#rendőrség

Már jól láthatóan megjelent az őszi köd a Bakony lankái között, és egyre gyakrabban ereszkedik le az utak szintjére is. A rendőrség figyelmeztet: ilyenkor különösen fontos a világítás, a lassabb tempó és a fokozott figyelem.

Őszi köd: A reggeli autózások egyre kockázatosabbá válnak, hiszen nemcsak a köd nehezíti a vezetést, hanem a párás szélvédők, a lehulló falevelek miatti csúszós útburkolat és a korán beköszöntő sötétség is. A hatóságok szerint a következő hetekben mindennapossá válhatnak az alacsony látótávolságú időszakok, ezért nem árt felkészülten útnak indulni.

Őszi köd, veszélyes reggelek a Bakonyban
Őszi köd, veszélyes reggelek a Bakonyban
Fotó: veol.hu

Őszi köd, veszélyes reggelek a Bakonyban – a rendőrség figyelmeztetése

A Veszprém vármegyei rendőrség közleményben kérte az autósokat, hogy az őszi időjárás változásaihoz igazítsák vezetési szokásaikat. A sűrű köd jelentősen rontja a látási viszonyokat, különösen reggelente és a naplemente utáni órákban, amikor a látótávolság gyakran néhány méterre csökkenhet. A ködös környezetben nemcsak a járművek, de a gyalogosok és kerékpárosok is szinte láthatatlanná válnak.

A hatóság szerint kiemelten fontos a megfelelő világítás használata, a követési távolság betartása, valamint az alacsonyabb sebesség választása – különösen az erdős útszakaszokon és a kanyargós bakonyi utakon. A lehullott falevelek is komoly csúszásveszélyt jelentenek, főleg ha nedves az aszfalt – írja a Veszprém vármegyei rendőrség.

A közlekedésbiztonság megőrzése érdekében a rendőrök folyamatosan ellenőrzik a világítóberendezések működését és a járművek műszaki állapotát. A közlekedőknek pedig azt tanácsolják, hogy indulás előtt mindig ellenőrizzék az ablakokat, tükröket, és szükség esetén töröljék le a párát, hogy ne csak ők lássanak jól, de őket is időben észrevegyék mások.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu