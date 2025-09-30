Őszi szünet: íme a dátumok, változás is van az előző évekhez képest

A szünet hagyományosan egy teljes hétig tart, és az iskolások mellett a tanárok is mindig nagyon várják, hiszen ez a tanév első nagyobb pihenőidőszaka, amikor mind a tanulók, mind a pedagógusok egy kis szünetet tarthatnak a mindennapi iskolai teendők közben. 2025-ben azonban a családok hosszabb őszi szünetre számíthatnak: a diákok októberben összesen két hétig élvezhetik a tanulás nélküli időszakot, ami lehetőséget ad a feltöltődésre és a közös családi programokra is.

A diákok idén októberben élvezhetik az őszi szünet hosszú, kéthetes pihenőidejét

Illusztráció: kisalfold.hu

Az őszi szünet októberben kezdődik

2025-ben az őszi szünet október 23-án kezdődik, ami nemzeti ünnep is, és november 2-ig tart. Az utolsó tanítási nap a szünet előtt október 22. (szerda), míg az első tanítási nap a szünet után november 3. (hétfő).

A tanév további iskolai szünetei:

A téli szünet előtt az utolsó tanítási nap 2025. december 19. (péntek), a szünet utáni első nap pedig 2026. január 5. (hétfő). A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2026. április 13. (hétfő). A nyári szünet előtt az utolsó tanítási nap pedig 2026. június 19. (péntek) lesz.