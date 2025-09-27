Ötös lottó nyerőszámok: elvitték a főnyereményt?

Bár az eheti ötös lottón telitalálatos szelvény nem született, a kisebb találatoknak köszönhetően több játékos is jelentős nyereményhez jutott.

Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait

Forrás: Femina

Az ötös lottó nyerőszámai: 5 – 14 – 26 – 31 – 54

A heti sorsolás eredménye szerint 5 találatos szelvény nem volt, így Magyarországon 9 sorsolás óta nem volt telitalálat.

Nyeremények találatonként:

5 találat: 0 db, 0 Ft

4 találat: 36 db, egyenként 1 255 245 Ft

3 találat: 2 906 db, egyenként 17 030 Ft

2 találat: 69 539 db, egyenként 2 690 Ft

Következő heti várható nyeremény:

A 40. heti sorsolásra, egy nyertes esetén, várhatóan 1,522 milliárd forint lesz a főnyeremény, ami minden bizonnyal nagy izgalmakat ígér a játékosoknak.

Az Ötös lottó szelvények továbbra is lehetőséget nyújtanak a szerencsés játékosok számára, hogy akár milliárdos nyereményt vigyenek haza. Érdemes tehát figyelemmel kísérni a következő sorsolást, és próbára tenni a szerencsét!