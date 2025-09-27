1 órája
Csuti húga kedvezményes hitellel vásárolta meg első otthonát
Csuti családjában ismét otthonteremtési örömök zajlanak: húga az Otthon Start program keretében jutott saját lakáshoz. A kedvezményes, 3%-os hitel lehetősége sok fiatalnak segíthet az első otthon megszerzésében.
Csuti elmondta, hogy örült volna, ha neki is lett volna hasonló lehetőség, mint az Otthon Start program amikor 24 évesen lakást vásárolt. Akkor csak a szülői támogatással tudta kifizetni a hitelt – írja borsonline.
Otthon Start: Csuti családja és a fiatalok lakásvásárlási lehetősége
Szabó András, közismert nevén Csuti, televíziós személyiség, a hazai médiában számos műsorban szerepelt, köztük talk-showkban, szórakoztató és életmód-műsorokban. Karrierjét a szórakoztatóiparban építette és az elmúlt években saját projektjeire is koncentrált. A fiatal korában történő lakásvásárlás kapcsán tapasztalt nehézségei miatt különösen értékeli az Otthon Start program lehetőségét, amely húgának segített első lakása megszerzésében.
Kedvezményes lakáshitel fiataloknak
Előző cikkünkben már említettük az Otthon Start program keretében a fiatalok kedvezményes, 3%-os hitellel juthatnak első lakáshoz. A program csökkenti az önerő szükségességét és azoknak nyújt segítséget, akik még nem rendelkeznek jelentős pénzügyi háttérrel. Csuti húga a program segítségével saját lakáshoz jutott, így példát mutatva a fiatal generációnak.
Az Otthon Start Program Veszprém vármegyében is jó lehetőséget kínál