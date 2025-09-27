Csuti húga kedvezményes hitellel vásárolta meg első otthonát

Csuti elmondta, hogy örült volna, ha neki is lett volna hasonló lehetőség, mint az Otthon Start program amikor 24 évesen lakást vásárolt. Akkor csak a szülői támogatással tudta kifizetni a hitelt – írja borsonline.

Csuti húga az Otthon Start program keretében kedvezményes, 3%-os hitellel vásárolta meg első lakását.

Otthon Start: Csuti családja és a fiatalok lakásvásárlási lehetősége

Szabó András, közismert nevén Csuti, televíziós személyiség, a hazai médiában számos műsorban szerepelt, köztük talk-showkban, szórakoztató és életmód-műsorokban. Karrierjét a szórakoztatóiparban építette és az elmúlt években saját projektjeire is koncentrált. A fiatal korában történő lakásvásárlás kapcsán tapasztalt nehézségei miatt különösen értékeli az Otthon Start program lehetőségét, amely húgának segített első lakása megszerzésében.

Kedvezményes lakáshitel fiataloknak

Előző cikkünkben már említettük az Otthon Start program keretében a fiatalok kedvezményes, 3%-os hitellel juthatnak első lakáshoz. A program csökkenti az önerő szükségességét és azoknak nyújt segítséget, akik még nem rendelkeznek jelentős pénzügyi háttérrel. Csuti húga a program segítségével saját lakáshoz jutott, így példát mutatva a fiatal generációnak.

Csuti felesége Bianka, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán szerezte mesterdiplomáját vezetés és szervezés szakon. Jelenleg teljes munkaidőben marketingesként dolgozik egy cégnél, emellett személyi edzőként is tevékenykedik. Bianka szakmai tapasztalata és diplomája a közös otthontervezésben is hasznosul, miközben a házaspár életét tudatosan alakítja, a helyi közösség számára is inspiráló példát mutatva.