szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Otthon start

1 órája

Csuti húga kedvezményes hitellel vásárolta meg első otthonát

Címkék#hitel#Szabó András#Csuti#Otthon Start#Lakásvásárlási

Csuti családjában ismét otthonteremtési örömök zajlanak: húga az Otthon Start program keretében jutott saját lakáshoz. A kedvezményes, 3%-os hitel lehetősége sok fiatalnak segíthet az első otthon megszerzésében.

Balogh Rebeka

Csuti elmondta, hogy örült volna, ha neki is lett volna hasonló lehetőség, mint az Otthon Start program amikor 24 évesen lakást vásárolt. Akkor csak a szülői támogatással tudta kifizetni a hitelt – írja borsonline.

Csuti húga az Otthon Start program keretében kedvezményes, 3%-os hitellel vásárolta meg első lakását. 
Csuti húga az Otthon Start program keretében kedvezményes, 3%-os hitellel vásárolta meg első lakását. 
Forrás: femina.hu

Otthon Start: Csuti családja és a fiatalok lakásvásárlási lehetősége

Szabó András, közismert nevén Csuti, televíziós személyiség, a hazai médiában számos műsorban szerepelt, köztük talk-showkban, szórakoztató és életmód-műsorokban. Karrierjét a szórakoztatóiparban építette és az elmúlt években saját projektjeire is koncentrált. A fiatal korában történő lakásvásárlás kapcsán tapasztalt nehézségei miatt különösen értékeli az Otthon Start program lehetőségét, amely húgának segített első lakása megszerzésében.

Kedvezményes lakáshitel fiataloknak

Előző cikkünkben már említettük az Otthon Start program keretében a fiatalok kedvezményes, 3%-os hitellel juthatnak első lakáshoz. A program csökkenti az önerő szükségességét és azoknak nyújt segítséget, akik még nem rendelkeznek jelentős pénzügyi háttérrel. Csuti húga a program segítségével saját lakáshoz jutott, így példát mutatva a fiatal generációnak.

Csuti felesége Bianka, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán szerezte mesterdiplomáját vezetés és szervezés szakon. Jelenleg teljes munkaidőben marketingesként dolgozik egy cégnél, emellett személyi edzőként is tevékenykedik. Bianka szakmai tapasztalata és diplomája a közös otthontervezésben is hasznosul, miközben a házaspár életét tudatosan alakítja, a helyi közösség számára is inspiráló példát mutatva.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu